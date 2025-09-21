Descobreixen 4.500 plantes de marihuana enmig d'un bosc del Pallars Jussà

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava a cultivar marihuana en una zona boscosa del municipi de Tremp, al Pallars Jussà. Després de mesos d'investigació, els agents van accedir a la zona el passat 9 de setembre i van arrestar tres homes per delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal.
Segons informa la policia, els agents van intervenir prop de 4.500 plantes que s'haurien pogut vendre al detall per un import de gairebé 3 milions d'euros al mercat il·lícit. El grup criminal s'havia establert en una gran zona boscosa inaccessible amb vehicle, i per això els seus responsables pernoctaven dins la plantació en tendes de campanya des d'on també vigilaven per no ser detectats.
La investigació va començar a finals del 2024 quan la Unitat d'Investigació de la comissaria Tremp va localitzar un espai desforestat amb signes evidents d'haver-se utilitzat recentment com a plantació de marihuana a l'aire lliure. L'indret és una zona remota envoltada de bosc, propera al Barranc d'Escarlà, i presentava molts elements propis de les plantacions exteriors de marihuana, com el fet de trobar-se en un indret inaccessible amb vehicle i amb indicis d'haver-s'hi desenvolupat vida per tal de gestionar el cultiu.
Amb aquesta informació, l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran es va fer càrrec de la investigació amb l'objectiu de vigilar una possible represa de l'activitat delinqüencial a la zona. Finalment, a l'abril els investigadors van localitzar diverses persones que entraven i sortien de la zona de la plantació, en molts casos carregats amb grans volums de material habitualment emprat en aquest tipus d'activitat delictiva. Mesos més tard, van constatar l'existència d'un cultiu artificial gestionat per un grup criminal.
Una quarantena d'agents assalten la plantació
La investigació va culminar el 9 de setembre amb l'accés judicial autoritzat a la zona investigada. Va ser en aquest moment quan es van localitzar, identificar i detenir els tres homes, de 27 i 43 anys. El dispositiu va comptar amb la presència d'una quarantena d'efectius de les especialitats d'Investigació, l'ARRO del Pirineu, Medi Ambient i Drons. Els arrestats no tenien antecedents i van passar a disposició judicial l'11 de setembre.
Durant l'operatiu es van intervenir prop de 4.500 plantes d'entre un i dos metres d'alçada, repartides en cinc bancals i en una extensió de terreny de gairebé 6.000 metres quadrats. Segons els Mossos, aquesta quantitat de plantes hauria tingut un valor al mercat il·lícit superior als 800.000 euros en cas de venda a l'engròs i de gairebé 3 milions d’euros si hagués estat venuda al detall, segons la taula de preus i pureses del mercat il·lícit de l'Oficina Nacional Central d'Estupefaents.
Durant el registre els investigadors van localitzar quatre tendes de campanya, dues d'elles utilitzades per pernoctar i les altres dues per a tasques de vigilància. Entre els objectes intervinguts s'hi trobaven telèfons mòbils així com documentació i pertinences personals com ara màquines d'afaitar, raspall de dents o roba.
Per al control, vigilància i cultiu de les plantacions, el grup disposava de diferents eines de jardineria i terminals de comunicació portàtils. Fins i tot havien creat un sistema de subministrament d'aigua a partir d'un embassament artificial que bevia d'un riu ubicat a uns 800 metres de la plantació.