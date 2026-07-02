D'on ve el fum que es veu al cel de Lleida?

El matí d’aquest dimecres va començar amb una imatge poc habitual a les comarques de Ponent. Un vel de fum cobria el cel i una intensa olor de cremat es feia notar en carrers i pobles de la plana de Lleida. La situació va sorprendre molts veïns, que van pensar que hi havia un incendi forestal molt a prop i van trucar als serveis d’emergència per alertar del que estava passant.
Les consultes es van repetir durant bona part del matí des de diferents municipis lleidatans, però també des de la Catalunya Central i fins i tot de l’àrea de Barcelona. En ciutats com Terrassa, diversos ciutadans també van informar de la presència de fum i de la forta olor de cremat.
La causa, però, es trobava a més de cent quilòmetres de distància. Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat van confirmar que el fum provenia del gran incendi forestal declarat dimarts a Leciñena, a la província de Saragossa. El fort vent de mestral va transportar la columna de fum fins a Catalunya, fent que els seus efectes fossin especialment evidents a les comarques més occidentals.
L'incendi continua sent un dels principals focus de preocupació a l'Aragó. Les autoritats han explicat que el vent, la baixa humitat i l'augment de les temperatures han afavorit diverses revifades del foc, complicant una extinció que mobilitza centenars d'efectius terrestres i aeris.
Segons el Govern d'Aragó, més de 300 professionals treballen sobre el terreny amb el suport de 14 helicòpters i quatre hidroavions per intentar estabilitzar un incendi que ja ha arrasat unes 2.500 hectàrees, majoritàriament de superfície forestal. La situació es va complicar encara més amb l'aparició d'un altre incendi a La Fueva, a la província d'Osca. L'avanç de les flames va obligar a evacuar de manera preventiva els habitants del nucli de Morillo de Monclús, mentre els equips d'emergència intentaven evitar que el foc arribés a zones habitades.
Tot i que el fum que va arribar a Catalunya no representava un risc directe per a la població.