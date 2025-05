El bisbe electe de Lleida, Daniel Palau, defensa la llibertat religiosa i evita pronunciar-se sobre el vel

El nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha expressat el seu suport a la llibertat d'expressió dels símbols religiosos sempre que es manifestin des de la fe i la convivència. "Qualsevol signe religiós ha de poder compartir-se amb normalitat si neix des de la pau", ha afirmat durant la seva primera aparició pública a Lleida, tot subratllant que "tots hem de poder formar part d'una societat europea integradora".

Preguntat pels mitjans sobre la proposta de Junts de restringir l’ús del vel en l’educació obligatòria i del burca i el nicab en espais públics, Palau ha evitat posicionar-se, tot admetent que desconeix els detalls de la iniciativa. Tot i així, ha defensat que cadascú hauria de poder viure la seva fe lliurement.

Acompanyat per Salvador Giménez, el bisbe sortint i actual administrador apostòlic de la diòcesi, Palau ha dit sentir-se il·lusionat amb la nova responsabilitat encomanada pel papa Francesc, i ha expressat el seu desig de conèixer en profunditat la realitat lleidatana.

En aquest sentit, ha reiterat la seva preocupació per les persones que viuen en situació de vulnerabilitat, com les que treballen de manera precària, arriben sense papers o no tenen accés a un habitatge digne. "No em fa por abordar aquests temes", ha assegurat.

Sobre el litigi per les obres d'art de la Franja, així com les reclamacions de tres municipis de la diòcesi d'Osca, el bisbe electe ha reconegut que no en té prou informació per pronunciar-se: "És un tema molt complex i que continua el seu recorregut", ha conclòs.