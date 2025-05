Alcarràs consolida el BIOHUB Lab com a motor d’innovació agroindustrial

L’Ajuntament d’Alcarràs i la Diputació de Lleida han formalitzat aquest dimecres la continuïtat del BIOHUB Lab amb la signatura d’un conveni que assegura el desplegament definitiu d’aquest projecte d’innovació. L’objectiu és potenciar l’aprofitament dels excedents de la producció agrícola, ramadera i agroindustrial mitjançant l’economia circular i la innovació tecnològica.

Aquest acord institucional s’integra dins l’Ecosistema Territorial d’Innovació Transformativa vinculat a l’Agenda Compartida Lleida, Terra d’Oportunitats, impulsada pel G10. Amb aquest pas, el BIOHUB Lab passa de ser una prova pilot a convertir-se en un espai consolidat amb voluntat de projecció territorial.

Joan Talarn, president de la Diputació, ha destacat que el BIOHUB Lab “és un exemple de com la col·laboració entre institucions pot generar noves oportunitats, retenir talent i reforçar sectors clau com el primari, alhora que n’impulsa de nous com el de les bioindústries”. Per la seva banda, l’alcalde Gerard Companys ha subratllat el paper d’Alcarràs com a motor de transformació sostenible.

Durant l’acte també han intervingut representants de les àrees tècniques implicades, com Jaume Sió (Departament d’Agricultura), Ramon Boixadera (Patronat de Promoció Econòmica), Teresa Botargues (assessora de la Diputació) i Jacob Marcos (Ajuntament d’Alcarràs), que han detallat els avenços assolits fins ara i els plans de futur.

El BIOHUB Lab va iniciar-se com a projecte pilot el 2019, dins del programa europeu PECT Green&Circular, i ha anat desenvolupant serveis i infraestructures entre 2021 i 2023 amb finançament europeu. Està estretament vinculat al BIOHUB CAT, referent nacional en bioeconomia, i contribueix a cinc línies estratègiques de l’Agenda de Bioeconomia de Catalunya 2030, incloent-hi la creació d’empreses, la transferència tecnològica i la innovació aplicada.

Amb aquest impuls institucional, Alcarràs es posiciona com un node clau en la transformació verda del territori, apostant per un model de desenvolupament econòmic més just i sostenible.