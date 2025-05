L’Ajuntament activa un bus llançadora per l’Aplec del Caragol

Per facilitar l’accés a l’Aplec del Caragol els dies 23 i 24 de maig, l’Ajuntament habilitarà un bus llançadora que connectarà el pàrquing dissuasiu de Copa d’Or amb el recinte de la festa. Aquest servei funcionarà divendres de 18 a 23 hores i dissabte de 8 a 23 hores, amb parades a l’avinguda de Miquel Batllori i a la rotonda de l’avinguda Victoriano Muñoz, i una freqüència de pas de 20 minuts.

A més, s’ampliarà el servei nocturn de la línia L7 per garantir la tornada segura, amb un autobús gratuït que circularà de 22 hores a 8 hores en sentit Aplec–pàrquing, amb agents informadors i parades a demanda.

El dispositiu especial inclou també un reforç de 70 agents de la Guàrdia Urbana durant tot el cap de setmana, centrats en la regulació del trànsit i la seguretat ciutadana. Es vigilaran especialment punts clau com les avingudes Josep Tarradellas i Victoriano Muñoz, així com els accessos a la zona de l’Aplec.

Per evitar aglomeracions, es restringirà l’aparcament a la avinguda Tarradellas, i es posaran a disposició diverses zones d’estacionament, tant gratuïtes com de pagament amb abonaments especials per a les colles participants.

Finalment, la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància a peu i als aparcaments per garantir la seguretat de collistes i visitants durant tota la celebració.