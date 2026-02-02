El sector turístic del Pirineu i Ponent tanca el 2025 consolidant el creixement sostingut

Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i Ponent han tancat el 2025 consolidant el creixement sostingut del nombre de turistes i de pernoctacions que s’ha anat registrant durant els darrers anys. Segons les últimes dades que ha publicat aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que encara són provisionals, els hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments de la demarcació han rebut 1.383.791 visitants que han generat 3.357.193 nits d’allotjament, un 2,8% més i un 2,43% més, respectivament, en comparació amb el 2024. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacat que amb 254.564 visitants estrangers, s’ha registrar la millor xifra de turistes internacionals.
Serrano ha expressat la satisfacció del sector per aquests bons resultats i considera que demostren la “bona feina” que du a terme per fidelitzar turistes i captar-ne de nous.
Respecte a la xifra de turistes internacionals, aquets haurien fet a la demarcació un total de 583.402 pernoctacions. El vicepresident ha comentat que aquestes xifres animen a reforçar l’aposta del Patronat per la promoció de Pirineu i Ponent a l’estranger. En aquest sentit, el secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha explicat que és necessari captar més visitants internacionals per augmentar l’ocupació i la despesa i desestacionalitzar.
Per sectors, els hotels han tancat el 2025 amb 996.322 turistes i 2.197.810 pernoctacions; els càmpings, amb 244.818 i 750.887; les cases de turisme rural, amb 84.901 i 228.982, i els apartaments turístics, amb 57.750 i 179.514. Serrano ha assegurat que els resultats confirmen “la bona evolució del sector turístic” i reforcen Lleida com una “destinació atractiva” durant tot l’any, amb una oferta basada en la natura, la cultura, la gastronomia i les experiències a l’aire lliure.
La presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha explicat que en aquesta tipologia d’allotjament “el creixement s’ha moderat” i ha afirmat que s’ha fidelitzat els nous visitants que es van captar a partir de la pandèmia. Al seu torn, el president de la Federació de Turisme Rural, Mario Mata, ha destacat que s’ha de posar en valor “l’experiència autèntica que oferim, que permet connectar el visitant amb el dia a dia de la vida rural i també descobrir la destinació”.
Serrano ha avançat que l’objectiu per aquest 2026 és revalidar aquest creixement, amb una aposta per un “turisme responsable i alineat amb els valors de sostenibilitat i qualitat” que defineixen el Pirineu i Ponent. En aquest sentit, ha remarcat que encara hi ha marge per créixer durant les temporades de primavera i tardor.