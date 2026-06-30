El TSJC obliga una fleca de Balaguer a readmetre una treballadora acomiadada durant una baixa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la nul·litat de l’acomiadament d’una treballadora d’una fleca de Balaguer en considerar que l’empresa va actuar de manera discriminatòria pel fet que l’empleada es trobava en situació d’incapacitat temporal per un trastorn d’ansietat.
La sala social de l’alt tribunal català ha rebutjat el recurs presentat per la firma i ha ratificat la resolució del jutjat social de Lleida, que ja havia determinat que l’acomiadament no era vàlid. La decisió judicial implica que la treballadora haurà de ser readmesa al seu lloc de feina i que l’empresa haurà d’abonar-li una indemnització de 20.000 euros en concepte de dany moral.
La dependenta, que formava part de la plantilla des del maig del 2019, va ser acomiadada disciplinàriament el gener del 2024. L’empresa argumentava que l’empleada havia insultat el gerent i una responsable durant una reunió, però els tribunals consideren que aquests fets no han quedat acreditats.
La sentència del TSJC conclou que hi havia indicis suficients per relacionar l’acomiadament amb la baixa mèdica de la treballadora, que havia començat l’octubre del 2023 arran d’un trastorn d’ansietat. Entre aquests indicis, el tribunal destaca un missatge enviat pel gerent a la plantilla a finals del 2022 en què advertia que els treballadors que encadenessin baixes de llarga durada “sense justificació” podrien acabar com una altra empleada acomiadada anteriorment.
Segons el TSJC, aquest comunicat reflectia una actitud empresarial contrària a les baixes mèdiques prolongades i suposava un element indicatiu d’una possible discriminació. Per aquest motiu, el tribunal assenyala que era l’empresa qui havia de demostrar que l’acomiadament responia a una causa independent de la situació mèdica de la treballadora, cosa que no ha pogut acreditar.
L’alt tribunal català també manté la compensació econòmica de 20.000 euros establerta pel jutjat social de Lleida el febrer del 2025, en considerar que és una quantitat adequada davant la vulneració dels drets fonamentals de l’empleada.
La resolució encara no és definitiva, ja que l’empresa pot presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.