L’incendi de la Segarra ja ha cremat 113 hectàrees

L'incendi a la Segarra ja ha cremat almenys 113 hectàrees de superfície en una àrea de treball de 110 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals i dels Bombers, la majoria de terreny agrícola. Els Bombers treballen en l'extinció del foc amb 33 dotacions, 29 de terrestres i 4 d'aèries. L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 14.34 hores. Segons han informat fonts dels Bombers, el foc s'hauria originat en un camp de cereal sense segar situat entorn del camí de Mascó a Mas de Nadal.
Tractors de pagesos de la zona donen suport als Bombers per frenar-ne l'avanç. A més, hi ha alguna granja al perímetre que, per ara, no ha resultat afectada. L'incendi ha generat una important columna de fum. L'evolució dels flancs és molt bona i el cap de l'incendi està fent un descendent.
Protecció Civil ha enviat a les 15.45 hores un missatge ES-Alert per demanar el confinament de diversos municipis arran del foc, declarat a prop del nucli de Selvanera, al terme de Torrefeta i Florejacs.
L'avís afectava els municipis de Biosca i Sanaüja, així com les zones properes a aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Poc abans de dos quarts de sis de la tarda el confinament s'ha reduït, i ja només queden afectades quatre masies disseminades del flanc esquerre del foc. No s'enviarà nova alerta als mòbils, però el CECAT ha informat als alcaldes afectats.
El foc s'hauria originat prop d'uns operaris
Veïns de Torrefeta i Florejacs (Segarra) denuncien que l'incendi forestal d'aquest dimarts s'hauria iniciat al costat d'uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia de telefonia. El propietari de la Masia Mascó, Josep Maria Besora, ha explicat a l'ACN que ha vist els treballadors al punt on s'ha originat el foc i ha assegurat que estaven fent tasques de manteniment dalt d'una escala en un pal de telefonia. Per la seva banda, fonts dels Agents Rurals han confirmat a l'ACN que aquesta és una de les hipòtesis que s'investiguen.
Besora també ha reivindicat que cal extremar les precaucions davant les elevades temperatures i la baixa humitat. Ha considerat que "només falta que hi hagi gent imprudent que vagi a fer tasques aquí al món rural en aquestes circumstàncies" i ha afegit que "això s'hauria de controlar". A més, ha recordat que el municipi ja va patir un gran incendi l'any passat i ha admès que afronten l'estiu amb preocupació perquè "queda molt temps de temperatures altes" i això "ens fa témer el pitjor".