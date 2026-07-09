Els Mossos difonen un retrat fet amb IA de la dona morta al Segre per identificar-la

Els Mossos d'Esquadra han difós a les xarxes socials un retrat elaborat amb intel·ligència artificial de la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, amb l'objectiu d'intentar identificar-la. La imatge recrea el seu rostre i la roba que duia quan va ser localitzada.
La policia fa una crida a la ciutadania perquè aporti qualsevol informació que pugui ajudar a determinar-ne la identitat, després que les comprovacions amb les llistes de persones desaparegudes no hagin donat resultat. No portava cap document identificatiu, vestia una camisa llarga rosa, malles blaves per sota del genoll i sabatilles esportives negres.
El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís que hi havia un cos surant al riu Segre a l'altura del pont Nou, a la zona dels Instituts de Lleida. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i dels Bombers, que van retirar el cos de l'aigua.
La investigació va determinar que es tractava d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara no en saben la causa exacta. Els investigadors van revisar les llistes de persones desaparegudes per intentar esbrinar-ne la identitat, però les gestions no van donar cap resultat, motiu pel qual ara han optat per difondre la recreació feta amb IA.
El mateix 3 de juny, però al matí, els serveis d'emergència també van localitzar un altre cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, al terme municipal d'Aitona (Segrià). En aquest cas, es tractava del cadàver d'un home que, segons els Mossos, podria portar diversos dies a l'aigua. La policia va descartar qualsevol relació entre les dues troballes.