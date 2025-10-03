ERC defensa el Condal com a futur centre d’arts de Balaguer i rebutja l’ús com a aparcament

Esquerra Republicana ha tornat a situar la cultura al centre del debat polític a Balaguer. Aquest dijous al migdia, a través d’un vídeo difós a les xarxes socials, la formació ha reivindicat la seva proposta de convertir l’edifici del Condal en un centre municipal d’arts, dansa i música. Es tracta d’una idea que ja figurava al programa republicà en el tram final de la passada legislatura i que ara reclamen al govern del PSC i Treballem per Balaguer perquè la incorpori dins el Pla de Barris.
El president local d’ERC, Kevin Bruque, va ser l’encarregat de presentar la iniciativa i de recordar que el Pla Estratègic de Cultura 2021–2028 (PEC), aprovat per unanimitat al ple l’any 2022, ja preveu la creació d’un espai de creació i producció artística i d’un Centre Municipal d’Estudis Artístics. Segons el document, aquest equipament hauria d’integrar les escoles municipals de música i dansa, ampliar l’oferta amb altres disciplines en clau interdisciplinària i establir canals de col·laboració amb els centres educatius.
En aquest sentit, Bruque va subratllar que el Condal és “l’espai idoni” per fer realitat aquest objectiu estratègic i que la proposta té el suport de veïns i entitats del Centre Històric. Els republicans critiquen que l’actual govern aposti per destinar l’edifici a aparcament municipal i exigeixen que es valori seriosament la viabilitat d’un projecte cultural que, segons ERC, podria esdevenir un pol de dinamització artística, social i educativa.
Al mateix temps, Esquerra denuncia que encara no coneix l’estat del projecte de Pla de Barris que prepara l’executiu del PSC i Treballem, i recorda que aviat s’haurà de presentar per optar a les línies de subvencions. Per això, insten el govern local a incloure propostes com la del Condal, que —afirmen— responen a necessitats recollides en el PEC i gaudeixen d’un ampli consens ciutadà.
Durant el vídeo, Bruque també va fer balanç d’algunes actuacions culturals i patrimonials del mandat republicà, com la museïtzació i senyalització del Castell Formós o la recuperació del Monestir de les Franqueses, ara accessible gràcies a la via verda impulsada pel govern d’ERC liderat per Jordi Ignasi Vidal. Segons el partit, aquestes actuacions exemplifiquen que la cultura “ha de ser un eix estratègic de transformació urbana i cohesió social”.
Amb aquesta aposta, ERC es reafirma en la voluntat de situar la cultura com un motor de futur per a Balaguer i de convertir el Condal en una peça clau per rellançar el centre històric i reforçar l’oferta artística i formativa de la ciutat.