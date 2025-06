ERC denuncia la degradació del Clot i acusa Larrosa de frivolitzar els problemes del barri

El grup municipal d’Esquerra Republicana ha denunciat aquesta setmana l’agreujament del deteriorament urbà al barri del Clot i la manca de resposta institucional per revertir aquesta situació. Després de la jornada del Grup d’Acció als Barris (GAB), celebrada recentment amb la participació de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot i Confluències, els republicans han recollit múltiples queixes veïnals que evidencien un empitjorament sostingut de la qualitat de vida al barri.

Segons la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, “els problemes fa anys que s’arrosseguen, però ara s’han intensificat i no hi ha una voluntat política clara per fer-hi front”. Entre les demandes més reiterades hi ha la manca de neteja amb aigua a pressió, l’incivisme creixent, l’absència de manteniment de l’arbrat —especialment al carrer Alfred Perenya— i la proliferació de pisos sobreocupats, que el veïnat vincula a situacions de tensió i ús excessiu de l’espai públic.

A tot plegat s’hi afegeix la paràlisi del projecte per al nou centre cívic i la incertesa arran de la caducitat del conveni amb el Bisbat pel local social. Per a la regidora referent al Clot, Sandra Castro, cal una estratègia de barri “amb mesures reals com inspeccions d’habitatge, recuperació de mediadors i acció conjunta entre serveis socials, civisme i seguretat”. També ha reclamat que es reforci la presència de la Guàrdia Urbana “no només per multar, sinó per escoltar i prevenir conflictes”.

ERC considera que el Clot està quedant fora de les prioritats municipals pel simple fet de no figurar com a “barri vulnerable” dins la classificació oficial. “Aquesta etiqueta no pot condicionar l’atenció que reben els veïns”, ha afirmat Freixanet. “Hi ha barris que pateixen molt, encara que les dades tècniques no ho reflecteixin, i la Paeria hauria de ser proactiva arreu de la ciutat”.

El malestar dels republicans amb l’equip de govern s’ha agreujat després de les declaracions de l’alcalde Fèlix Larrosa al ple de l’estat de la ciutat. El paer en cap va mostrar una enquesta electoral que, segons ell, preveu una forta davallada d’ERC, que passaria dels cinc regidors actuals a només dos o tres. “Segueixin així que els acabaran passant els de Vox. És una mala notícia”, va dir amb to sarcàstic.

Des d’ERC critiquen que l’alcalde sembla prioritzar atacar l’oposició amb enquestes electorals en lloc d’atendre les demandes dels veïns i escoltar el clam del carrer. Asseguren que aquesta actitud mostra una desconexió amb la realitat dels barris i una manca de sensibilitat davant les problemàtiques socials que afecten el Clot.