Guerra als patinets trucats a Lleida: La Paeria compra una màquina per mesurar la velocitat

La Guàrdia Urbana de Lleida disposarà d’una nova eina per detectar els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal que circulen per sobre de les prestacions autoritzades. La Paeria ha tret a licitació el subministrament d’un equip portàtil capaç de comprovar de manera objectiva tant la velocitat com la potència dels VMP.
L’aparell funcionarà com un banc de proves amb rodets. Els agents hi podran col·locar el patinet o el vehicle que vulguin inspeccionar i comprovar a quina velocitat és capaç de circular. D’aquesta manera, es podran identificar els vehicles modificats que superen el límit establert de 25 quilòmetres per hora.
L’equip també haurà de permetre fer comprovacions sobre bicicletes elèctriques, ciclomotors elèctrics i altres vehicles lleugers que siguin compatibles amb el sistema. La voluntat municipal és disposar d’un mètode de verificació que permeti determinar de manera tècnica si les característiques d’un vehicle s’ajusten a la normativa.
La tinenta d’alcalde Cristina Morón ha defensat la incorporació d’aquest dispositiu com una mesura per reforçar la seguretat en la mobilitat urbana. “Volem adquirir un dispositiu que permetrà a la Guàrdia Urbana controlar i mesurar la velocitat i la potència dels vehicles de mobilitat personal”, ha assenyalat.
Morón ha remarcat que l’Ajuntament considera els patinets un mitjà de transport sostenible i plenament integrat en la mobilitat de Lleida, però ha advertit que cal actuar contra els conductors que en fan un ús inadequat. “Volem aplicar qualsevol mesura per garantir que els VMP circulin amb seguretat”, ha afirmat.
La compra del dispositiu s’emmarca en una estratègia municipal més àmplia per fomentar un ús correcte dels patinets. Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la Paeria preveu presentar una campanya específica sobre els VMP que s’articularà al voltant de tres àmbits: senyalització, informació i formació.
El contracte inclourà no només el subministrament de l’equip, sinó també el programari necessari, la instal·lació, la configuració i la posada en funcionament. L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar igualment una formació inicial als agents que utilitzin el dispositiu.