La calor impulsa la temporada a les piscines de Ponent

La majoria de piscines municipals de Ponent que encara no havien acomiadat la temporada ho fan aquest diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments. La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. La nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
A Lleida, les piscines municipals han mantingut enguany l'horari ampliat, d'onze del matí a dos quarts de nou del vespre, amb les instal·lacions de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Mangraners obertes des del 12 de juny i fins aquest diumenge. A l'espera que se'n faci públic el balanç, l'increment de les temperatures ha fet que els recintes guanyin pes com a refugi climàtic. A Bellpuig, el seu alcalde, Jordi Estiarte, ha indicat que els episodis continuats d'altes temperatures han fet que el recinte municipal hagi registrat "molta més afluència" que altres anys. En el cas de Tàrrega, les piscines també s'han omplert més de gent els dies més calorosos, si bé, en xifres globals, el nombre d'usuaris ha sigut similar al d'altres temporades.
Les piscines dels dos municipis van començar la temporada de bany entre el 12 i el 13 de juny i, mentre que Tàrrega les tanca aquest diumenge, les de Bellpuig van tancar la setmana passada per una qüestió de logística, ja que l'entorn del recinte és un dels espais que s'utilitzen per a la festa major que comença la setmana vinent i el consistori necessitava almenys una setmana de marge per adequar l'espai.
Els ajuntaments s'adapten al canvi climàtic
Per la seva banda, Aitona, al Segrià, ha decidit allargar una setmana més la temporada de bany a causa de les elevades temperatures i, en lloc de tancar les piscines a finals d'agost, ho fa també aquest diumenge sense descartar una nova ampliació de calendari. L'alcaldessa, Rosa Pujol, ha apuntat a l'ACN que "els ajuntaments a partir d'ara hem de prendre aquestes decisions ràpides perquè no sabem cap on ens pot portar el canvi climàtic; primer les piscines obrien de Sant Joan al 31 d'agost, ja fa dos o tres anys que les obrim a mitjan juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins a setembre".
Per la seva banda, a Corbins les piscines municipals encara estan obertes una setmana més i tancaran portes el 13 de setembre, tot i que els dies feiners tenen un horari reduït, de 16 a 20 hores. La novetat de la temporada d'enguany ha estat l'estrena de les piscines de Vilanova de Segrià, l'únic municipi de la comarca que fins ara no en tenia. En aquest cas, el nou recinte va tancar a finals d'agost.