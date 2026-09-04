La calor s’intensifica a Lleida i s’estendrà per Catalunya durant el cap de setmana

Protecció Civil ha activat aquest divendres l’alerta del Procicat per calor intensa davant d’un episodi que tindrà una afectació especialment destacada a les Terres de Lleida i que s’allargarà durant tot el cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu temperatures que poden superar els llindars de calor intensa en diversos punts de Ponent.
Aquest divendres, les comarques amb més probabilitat de registrar temperatures extremes són el Segrià, el Priorat i la Ribera d’Ebre. A les Terres de Lleida, l’episodi serà especialment notable, amb la previsió que la calor es mantingui i guanyi extensió durant les pròximes hores.
De cara a dissabte, l’avís per temperatures elevades s’ampliarà de manera considerable i afectarà bona part de Catalunya, inclosa tota la demarcació de Lleida. També es preveuen avisos específics en comarques com el Pallars Jussà, l’Anoia, l’Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
Diumenge, la calor continuarà sent protagonista i l’avís s’estendrà a totes les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En canvi, les zones del litoral i prelitoral nord quedaran fora de la previsió d’episodi de calor intensa. Segons l’SMC, en alguns punts de l’interior la situació podria arribar a complir les característiques d’una onada de calor.
Protecció Civil ha activat la fase 2 del Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) i ha reclamat una atenció especial envers els col·lectius més vulnerables. Entre aquests hi ha les persones majors de 75 anys que no disposin de suport familiar o recursos, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda i aquelles que pateixen malalties cròniques.
També es demana extremar les precaucions amb les persones que hagin de treballar, fer esport o desenvolupar qualsevol altra activitat física a l’aire lliure durant les hores de més calor.
Els ajuntaments han estat instats a preparar espais climatitzats o zones fresques que puguin acollir persones especialment afectades per les altes temperatures si fos necessari.
Risc elevat d’incendi a Ponent
L’episodi de calor coincideix amb una situació de risc important d’incendi forestal. El mapa del Pla Alfa d’aquest divendres situa diversos municipis, especialment de Ponent i les Terres de l’Ebre, en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. En bona part de la resta del territori el risc es manté en nivell 2, considerat alt.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar les precaucions al medi natural i evitar qualsevol activitat o conducta que pugui originar un foc, especialment durant els dies de temperatures més elevades.