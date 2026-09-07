La calorada de setembre manté Ponent sota temperatures extraordinàries

Ponent ha tornat a viure aquest diumenge una jornada de calor excepcional, amb temperatures que han superat els 40 graus per tercer dia consecutiu a Catalunya. La calor ha estat especialment intensa a les comarques de l’interior, amb diversos registres molt elevats a les comarques de Ponent.
Al Segrià, Alcarràs ha assolit aquest diumenge una de les màximes més destacades de la jornada, després dels 41,2 °C que va registrar dissabte. També han estat especialment elevades les temperatures a altres punts de l’interior de Lleida, en un episodi que ha deixat registres rècord per a un mes de setembre en nombroses estacions.
A la Noguera, el termòmetre ha arribat als 40,8 °C al Pantà de Riba-roja i als 40,8 °C a Sant Romà d’Abella aquest dissabte. A més, Vallfogona de Balaguer va assolir dissabte els 39,5 °C, una temperatura que també es va registrar al Canós.
La calor també ha estat molt intensa a l’Urgell, amb 39,6 °C a Castellnou de Seana aquest dissabte. Divendres, Alcarràs va arribar als 39,8 °C, mentre que altres punts de l’interior català van superar àmpliament els 39 graus.
El registre més alt d’aquest diumenge a Catalunya ha estat de 42,5 °C a Vinebre, a la Ribera d’Ebre, una temperatura que iguala el rècord més alt assolit en un mes de setembre durant els últims 20 anys a les estacions amb dades disponibles. El mateix registre ja es va assolir divendres.
Tres dies de calor excepcional
Divendres va començar el cap de setmana de calor extrema, amb 42,5 °C a Vinebre i rècords de temperatura de setembre en 77 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades. Entre els registres més destacats hi havia els 39,8 °C d’Alcarràs i els 39,6 °C de Sant Salvador de Guardiola.
Dissabte, la calor es va tornar a intensificar, amb 41,2 °C a Alcarràs, màxima absoluta de la jornada. Aquell dia, 64 estacions de la xarxa XEMA van registrar la temperatura més alta per a un mes de setembre, en molts casos superant el rècord assolit només 24 hores abans.
Aquest dilluns, els Agents Rurals mantindran les restriccions d’accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d’incendi. Un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa, corresponent a risc extrem, mentre que 212 poblacions estaran al nivell 3 per perill molt alt.
Les temperatures excepcionalment altes es mantindran fins dimarts. A partir de dimecres, però, es preveu un descens notable dels termòmetres, que permetrà posar fi a aquest episodi de calor extraordinària.