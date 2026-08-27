La manca de capacitat de la xarxa elèctrica pot frenar nous habitatges a Lleida

La falta de capacitat de la xarxa elèctrica s’ha convertit en un nou obstacle per al desenvolupament urbanístic i residencial, també a les comarques de Lleida. Un informe de BBVA Research alerta que les limitacions de la xarxa poden endarrerir la construcció de més de 80.000 habitatges a tot Espanya, especialment en aquelles zones on l’energia disponible no creix al mateix ritme que la demanda residencial.
Lleida apareix entre els territoris que l’estudi identifica com a exemple del desajust entre la disponibilitat de capacitat elèctrica i la pressió per construir nous habitatges. El problema no és necessàriament que falti electricitat al conjunt del territori, sinó que la capacitat de la xarxa no sempre està disponible allà on es necessita. Això pot obligar a executar noves subestacions o reforços de les infraestructures abans que es puguin tirar endavant determinats desenvolupaments urbanístics.
Segons BBVA Research, connectar grans desenvolupaments residencials a la xarxa pot requerir entre cinc i vuit anys quan són necessàries noves infraestructures. Uns terminis que poden convertir la xarxa elèctrica en un factor determinant a l’hora de planificar el creixement de ciutats i municipis.
En el cas de Lleida, aquesta qüestió pren especial rellevància en un context de necessitat d’habitatge. L’informe estima que Catalunya té un dèficit d’uns 130.000 habitatges, però assenyala alhora que el territori català disposa d’una xarxa elèctrica més desenvolupada que la mitjana espanyola. BBVA Research calcula que la capacitat energètica disponible a Catalunya permetria arribar a donar servei a més d’un milió d’habitatges, fet que evidencia que el problema no és tant la quantitat global d’energia com la seva distribució territorial.
Lleida, entre els territoris on la capacitat pot condicionar el creixement
L’informe situa Lleida, juntament amb Barcelona, Madrid i València, entre els exemples de territoris on la disponibilitat de xarxa i les necessitats residencials no coincideixen necessàriament. Aquesta situació pot generar colls d’ampolla en zones amb potencial per desenvolupar nous habitatges, ja que un projecte urbanístic pot disposar de sòl però no tenir garantida la capacitat elèctrica necessària per connectar-lo.
La saturació de la xarxa, segons l’estudi, tampoc no sempre és visible de manera directa. Es pot manifestar a través d’un augment dels costos de connexió, una menor eficiència o la necessitat d’esperar noves inversions en infraestructures. En els casos més complexos, aquestes actuacions poden convertir-se en un dels principals factors que retarden la posada en marxa de nous projectes residencials.
Més demanda elèctrica els pròxims anys
El problema pot adquirir encara més importància durant els pròxims anys. BBVA Research preveu que la demanda d’electricitat a Espanya augmenti prop d’un 45% fins al 2030, impulsada per l’electrificació de les llars, la indústria i el transport, però també per l’expansió dels centres de dades.
Aquest increment de la demanda obligarà a competir per una capacitat de xarxa que, segons l’informe, no s’ha ampliat al mateix ritme que la generació renovable i l’electrificació. De fet, el 88% dels nusos de distribució disposen de menys d’un megawatt de capacitat ferma, una situació que pot limitar la connexió de nous projectes, inclosos els residencials.
Catalunya parteix d’una situació més favorable
Malgrat els problemes de capacitat que poden afectar determinades zones, BBVA Research considera que Catalunya disposa d’una posició relativament favorable gràcies al seu pes urbà i industrial i al desenvolupament històric de la seva xarxa. L’informe destaca especialment la contribució de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, la generació renovable i la connexió elèctrica amb França, que contribueix a reforçar la xarxa de transport.
Aquesta situació no evita, però, que determinades àrees puguin trobar dificultats per disposar de capacitat suficient per a nous desenvolupaments. En aquest sentit, el cas de Lleida posa de manifest la necessitat que la planificació de l’habitatge vagi acompanyada de la planificació de les infraestructures energètiques.
La xarxa, un factor clau per construir habitatge
BBVA Research considera que la capacitat d’accés a la xarxa elèctrica és un recurs estratègic i reclama accelerar les inversions per evitar que les limitacions de les infraestructures acabin frenant el desenvolupament econòmic i residencial.
L’estudi recorda que des del 2020 s’han introduït terminis i garanties econòmiques per evitar que els permisos d’accés quedin bloquejats per projectes que finalment no es desenvolupen. A més, des del 2026 l’habitatge és considerat un projecte estratègic en l’assignació de l’accés a la xarxa, al mateix nivell que determinats projectes industrials.
Per a territoris com Lleida, el missatge de l’informe és clar: disposar de sòl i necessitat d’habitatge no és suficient si la xarxa elèctrica no té capacitat per donar servei als nous edificis. Accelerar les inversions en subestacions, xarxes de transport i distribució serà, per tant, un element determinant perquè els futurs projectes residencials es puguin executar dins dels terminis previstos.