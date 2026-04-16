La Passió de Cervera tanca la temporada amb un 35% més d'espectadors respecte de l'any passat

La Passió de Cervera ha tancat la temporada 2026 amb prop de 2.350 espectadors entre les sis representacions que s'han dut a terme al Gran Teatre de la Passió entre els mesos de març i abril. Aquesta xifra suposa un increment aproximat del públic d'un 35% respecte del 2025 i fins a un 63% més que el 2024. Segons ha indicat l'organització, aquestes dades, tot i que són provisionals, confirmen "la tendència de creixement dels darrers anys" i reforcen l'obra "com a esdeveniment cultural de referència". La temporada d'enguany ha estat marcada per la consolidació de millores tècniques i artístiques que la direcció ha introduït en els darrers anys, com ara la millora de l'escenari o la introducció de millores en la il·luminació.
Un dels aspectes destacats per l'organització ha sigut la presència de grups organitzats, amb un total de 18 grups arribats d'arreu de Catalunya. A més, la Passió de Cervera ha continuat ampliant el seu abast territorial amb assistents procedents de diferents punts de l'Estat, com Valladolid, el País Basc o Guadalajara.
Pel que fa a les millores tècniques i artístiques, la plena operativitat de l'escenari ha permès intensificar els assajos de les escenes més multitudinàries, millorant la coordinació i la fluïdesa de la representació. També s'ha potenciat l'escena de la Resurrecció, incrementant-ne l'espectacularitat, i s'ha reforçat l'ús de noves tecnologies en l'àmbit de la il·luminació.
L'obra també ha mantingut la renovació de l'elenc, amb la incorporació de nous actors i actrius, i ha introduït mesures per facilitar la participació dels més joves, com la incorporació d'un monitor per acompanyar els infants i afavorir la conciliació familiar dins l'espectacle.
Amb més de 500 anys d’història documentada, La Passió de Cervera és considerada la representació de la Passió més antiga del món, amb orígens que es remunten a l'any 1477, i està reconeguda com a Tresor del Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya. Cada temporada mobilitza més de 200 persones entre equip artístic i tècnic, convertint-la en una de les produccions teatrals més multitudinàries del país.