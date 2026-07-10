La Zona de Baixes Emissions de Lleida suma 224 multes en el primer any

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida ha comportat 224 sancions durant el primer any d’aplicació del règim sancionador al Centre Històric. Això representa una mitjana d’1,2 denúncies per cada dia en què les restriccions han estat actives. De moment, la Paeria n’ha cobrat 76, amb un import de 200 euros per infracció, mentre que la resta d’expedients continuen en tramitació.
La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, assegura que la finalitat de la mesura “no és recaptar”, sinó complir la legislació que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a disposar d’una ZBE i promoure una mobilitat menys contaminant. També destaca que el nombre de sancions és reduït si es compara amb el volum de vehicles que circulen diàriament per la ciutat.
Abans de començar a multar, la Paeria va dedicar els primers sis mesos del 2025 a informar els conductors sobre la nova regulació. A més, entre el 22 de gener i el 10 de març d’aquest any les sancions van quedar suspeses per les incidències al servei de Rodalies.
Des de l’entrada en vigor de la normativa, l’Ajuntament també ha autoritzat 255 exempcions, principalment per a persones amb mobilitat reduïda i altres casos previstos per l’ordenança. El control dels accessos es fa mitjançant una xarxa de 27 càmeres distribuïdes en 14 punts.
La Paeria manté el calendari d’ampliació de la ZBE. El 2028 arribarà fins al Gran Passeig de Ronda i el barri de Cappont quedarà incorporat definitivament a partir del 2030.