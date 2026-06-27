L’incendi de la Llitera no avançarà més però l’extinció s’allargarà el cap de setmana

L’incendi forestal declarat dijous a Tamarit de Llitera i el Campell no anirà a més. El perímetre del foc està controlat i els responsables de l’operatiu asseguren que no s’espera una nova progressió de les flames, tot i que les tasques d’extinció continuaran durant “un parell de dies o tres” per apagar completament els punts calents.
L’incendi ha afectat unes 4.300 hectàrees, encara que aproximadament el 70% corresponen a terreny agrícola. El director general d’Interior i Emergències d’Aragó, Miguel Ángel Clavero, ha destacat que l’afectació forestal és inferior al que indicaria la superfície total cremada.
El subdelegat del Govern a Osca, José Carlos Campo, ha afirmat que el perímetre “està controlat” i que el foc “no progressarà més”, una situació que permet mantenir el dispositiu actual sense necessitat d’incorporar nous mitjans.
Tot i aquesta evolució favorable, el conseller d’Interior del Govern d’Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, ha remarcat que l’incendi encara no està extingit i que els equips hauran de continuar treballant durant els pròxims dies. Les tasques se centren ara a controlar petites reproduccions dins del perímetre i acabar d’eliminar els focus que encara es mantenen actius, especialment en zones de pinar.
Els 240 veïns de Sanui, Alins i Calassanç continuaven ahir desallotjats, mentre que el confinament de Fonts ja es va aixecar. L’objectiu és que els habitants de les tres localitats puguin tornar a casa avui si els serveis d’emergència consideren que ho poden fer amb garanties de seguretat.
El dispositiu d’extinció ha comptat amb una àmplia coordinació entre administracions. INFOAR ha mantingut desplegats mitjans aeris i terrestres, amb el suport dels Bombers de la Diputació d’Osca, equips del Ministeri per a la Transició Ecològica, la Unitat Militar d’Emergències (UME), i efectius de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.
Els mitjans procedents d’altres comunitats no continuaran avui al dispositiu, segons ha explicat Bermúdez de Castro, que ha agraït especialment el suport rebut de Catalunya, València i Castella i Lleó en els moments més complicats de l’incendi.
Les condicions meteorològiques van tornar a complicar les feines ahir, amb augment de temperatures, menys humitat i presència de vent a partir del migdia. Per aquest motiu, els equips van haver de treballar en el control de petites reactivacions, tot i que sense que el foc pogués sortir del perímetre.
Aragó manté activada l’alerta vermella plus, que restringeix activitats susceptibles de generar foc o guspires, especialment en zones forestals, davant l’elevat risc d’incendi.