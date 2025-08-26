L’incendi de la Segarra, inclòs a la declaració de zona catastròfica

El govern espanyol ha declarat Catalunya zona catastròfica pels grans incendis que aquest estiu han afectat la Segarra i el Baix Ebre, en el marc d’una onada de focs que ha arrasat més de 400.000 hectàrees arreu de l’Estat.
Els focs de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Paüls, al Baix Ebre, van calcinar conjuntament més de 9.000 hectàrees i van causar la mort de dos pagesos, que van quedar atrapats pel foc. En el cas de la Segarra, les flames van arrasar milers d’hectàrees als termes de Torrefeta i Florejacs. El foc va generar un gran pirocúmul —un núvol de fum i calor d’una intensitat poc habitual— que va complicar notablement les tasques d’extinció i va obligar a confinar unes 20.000 persones d’onze municipis de la zona.
L’incendi, que finalment va calcinar més de 8.000 hectàrees, va provocar grans pèrdues agrícoles i mediambientals. El succés va tornar a posar sobre la taula la vulnerabilitat del territori davant dels grans focs forestals i la necessitat de reforçar la prevenció i la gestió del paisatge a les comarques de Ponent.
Ajudes a Castella, Galícia i Extremadura
A l’espera de concretar-ne els detalls, la Moncloa ha inclòs aquestes zones en el mateix paquet d’ajudes que altres territoris castigats recentment pels incendis, com Castella i Lleó, Galícia i Extremadura. Els familiars de les víctimes mortals podran rebre fins a 18.000 euros, mentre que per als habitatges destruïts pel foc la quantia inicial serà de 15.000 euros. El govern central, però, no descarta revisar aquestes xifres i elevar-les per equiparar-les a les concedides en altres catàstrofes recents, com la dana o el volcà de La Palma.