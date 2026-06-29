Lleida accelera el creixement econòmic i supera el ritme del conjunt de Catalunya

L’economia de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran va avançar amb més força que la mitjana catalana durant el 2025. Segons la Memòria Econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns, el territori va registrar un creixement del 3,4%, quatre dècimes per damunt del conjunt de Catalunya.
L’informe atribueix aquesta evolució positiva al dinamisme del consum intern, a la creació d’ocupació i al bon comportament de sectors clau com la indústria alimentària, els serveis i la construcció.
La directora de la memòria, Carme Poveda, ha remarcat que l’economia lleidatana ha mostrat una capacitat de resistència elevada i que el mercat laboral ha evolucionat favorablement a pràcticament tot el territori.
Més ocupació i una economia més diversificada
Un dels principals indicadors de la bona marxa econòmica és l’ocupació. Lleida va acabar el 2025 amb 202.275 persones afiliades, la xifra més alta registrada fins ara, amb un increment del 2,5% respecte a l’any anterior.
El sector serveis va concentrar sis de cada deu nous llocs de treball creats, però també van créixer activitats industrials i de la construcció. Per Poveda, aquesta evolució és especialment rellevant perquè mostra que l’economia provincial depèn cada vegada menys d’un únic sector.
Les dades disponibles dels primers mesos del 2026 mantenen aquesta tendència. Les afiliacions han continuat augmentant per sobre del conjunt català, fet que fa preveure que Lleida podria mantenir un ritme de creixement superior, tot i que probablement més moderat que el del 2025.
La Cambra reivindica el paper de Lleida com a motor econòmic
El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha valorat positivament els resultats i ha defensat que la demarcació té un paper cada vegada més important dins l’economia catalana. Saltó ha destacat la fortalesa del teixit empresarial lleidatà i la capacitat exportadora del territori, malgrat un escenari internacional marcat per la incertesa.
Les exportacions aguanten, però perden valor per la davallada de l’oli
Pel que fa al comerç exterior, la situació ha estat desigual. Les exportacions en volum han resistit i fins i tot han crescut un 6,1%, però la facturació ha baixat un 1,5% a causa sobretot de la caiguda dels preus de l’oli.
Els productes agroalimentaris continuen sent la base de les vendes a l’exterior. La fruita, les hortalisses i els llegums, primer sector exportador de Lleida, van incrementar un 11% les vendes internacionals i van arribar als 769 milions d’euros.
En canvi, el sector dels greixos i olis va patir una forta davallada, amb una reducció del 33%, condicionada per la baixada dels preus. La carn, tercer gran sector exportador, també va evolucionar positivament amb un creixement del 8%. En conjunt, aquests tres àmbits concentren aproximadament la meitat de totes les exportacions de la demarcació.
Un 2026 amb més incertesa exterior
Malgrat els bons resultats interns, les primeres dades del 2026 apunten a una certa frenada en el comerç exterior. Durant els primers quatre mesos de l’any, el valor de les exportacions de béns ha disminuït un 7,4%, amb afectació als principals sectors exportadors.
Tot i això, la previsió general continua sent positiva i Lleida afronta el nou exercici amb una economia que manté el pols, amb més ocupació i una estructura productiva més diversificada.