Lleida, única província catalana que perd autònoms

Lleida destaca com l’única província catalana amb un descens d’autònoms el 2025, registrant 168 menys, en contrast amb el creixement generalitzat al territori. Aquesta xifra va ser revelada per Cèlia Ferrero, vicepresidenta d’ATA, durant la jornada sobre la reforma dels autònoms organitzada a la seu de la COELL.\r\n\r\nEls costos laborals disparats, principalment en agricultura i hostaleria —on predominen salaris mínims—, sumats a una burocràcia asfixiant i la inestabilitat normativa, són els principals culpables. A part, noves exigències com el registre d’horaris o les normes de sostenibilitat han agreujat la situació.\r\n\r\nCrisi de relleu i edat avançada\r\n\r\nFerrero ha alertat sobre l’edat mitjana del col·lectiu —el 50% supera els 50 anys— i la manca de relleu generacional, que provoca el tancament massiu de negocis per absència de successors. “Els autònoms som els nous pobres del sistema de pensions”, ha lamentat, defensant una reforma que prioritzï la temporalitat per sobre de l’habitualitat, garanteixi seguretat jurídica en la direcció de treball i estengui els col·laboradors autònoms —inclosos no familiars— als cinc anys abans de la jubilació del titular.\r\n