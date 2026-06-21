Mor de forma sobtada el periodista lleidatà Antonio Megías

El periodista del diari La Mañana Antonio Megías Gil va morir ahir a la tarda a Lleida als 50 anys, de manera sobtada. La seva desaparició deixa un buit a la redacció del diari degà de la demarcació, on havia desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional.\r\n\r\nAmb 23 anys d’experiència a l’ofici, Megías era un dels periodistes més veterà del rotatiu. Llicenciat en Història per la Universitat de Lleida, es va incorporar al rotatiu lleidatà fa més de dues dècades, iniciant un recorregut que el va portar per dues de les seves grans passions: l’esport i la cultura.\r\n\r\nEls seus primers anys al diari van estar vinculats a la informació esportiva. Va començar com a redactor del suplement d’Esports que publicava el diari i posteriorment es va consolidar com a periodista de la secció, seguint l’actualitat esportiva amb rigor i proximitat.\r\n\r\nL’any 2018 va fer un canvi de rumb professional i es va incorporar a la secció de Cultura. Amb el pas dels anys, es va convertir en una figura de referència per al món literari lleidatà. La seva feina el va situar com un dels periodistes habituals en les presentacions de llibres i en les visites d’escriptors i escriptores a la ciutat, amb una mirada sempre atenta i un profund coneixement del món cultural.\r\n