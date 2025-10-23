Municipàlia tanca «una edició històrica» que genera un impacte econòmic de 16 MEUR a Lleida

La 23a Municipàlia, la Fira Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals, de Lleida tanca aquest dijous "una edició històrica". Així ho ha valorat l'alcalde i president de Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha detallat que el certamen ha generat un impacte econòmic de 16 milions d'euros a la ciutat. El saló ha reunit durant tres dies 353 expositors de 7 països i visitants de quatre continents. Una de les novetats de l'edició ha sigut l'estrena del Pavelló 5, que aquest dijous ha inaugurat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller ha explicat durant la seva visita que el pla director del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans quedarà aprovat enguany o durant el primer trimestre del 2026.
El conseller Dalmau ha destacat a la inauguració del nou pavelló firal que la demarcació de Lleida "està liderant la taxa de creixement econòmic de Catalunya". En aquest sentit, ha afegit que el futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans i l'estació intermodal "està cridat a ser un dels espais industrials i logístics més importants del país".
Així, ha anunciat que està previst que el Pla Director Urbanístic del projecte quedi aprovat, com a molt tard, el primer trimestre del 2026. "Estem treballant colze a colze amb la Direcció General de Carreteres per poder fer les últimes esmenes i si no és abans de final d'any sí que els puc donar la certesa que en el primer trimestre del 2026 aquest pla director tindrà l'aprovació definitiva i per tant començarà a poder caminar de forma definitiva", ha afirmat.
Sobre el nou pavelló 5, Dalmau ha destacat el compromís ferm del Govern amb la Fira de Lleida i el seu futur recinte firal. De fet, aquest pavelló és l'últim del recinte firal actual i serà el primer del nou recinte, ja que es desmuntarà i es traslladarà quan es concreti el projecte d'ampliació de la Fira als terrenys de l'antiga Hípica.
Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha admès que l'impacte dels salons Municipàlia i Innocàmping han fet que la ciutat "s'hagi quedat petita", en especial pel que fa a l'oferta hotelera. Tot i que no ha donat més detalls, ha dit que en "breu hi haurà notícies molt positives en aquest sentit perquè la ciutat s'anirà preparat per poder celebrar esdeveniments com aquests amb normalitat".
Municipàlia i Innocàmping 2025
Municipàlia i Innocàmping compta amb 353 expositors de 7 països: Alemanya, Andorra, Canadà, Espanya, França, Itàlia i els Països Baixos. A més, s'ha registrat la inscripció de visitants d'una vintena de països: Andorra, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Itàlia, Nepal, Níger, Països Baixos, Perú, Portugal, Suïssa i Veneçuela, a més dels representants d'Angola, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Hondures, Mèxic, la República Dominicana, i l'Uruguai, que participen a la VI Missió Tècnica Internacional.
Municipàlia i Innocamping se celebren del 21 al 23 d'octubre i ocupen 29.000 metres quadrats d'exposició. Hi ha unes 50 activitats paral·leles, entre jornades tècniques, presentacions, conferències, missions comercials i demostracions. Una dels novetats principals ha estat l'estrena del Pavelló 5, una nova construcció desmuntable de 2.400 metres quadrats que, juntament amb la carpa de 2.850 metres quadrats situada al lateral del Pavelló 3, permet cobrir la demanda de superfície coberta per part dels expositors. El saló està adreçat exclusivament a visitants professionals i l'entrada és gratuïta, prèvia inscripció.