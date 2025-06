Onada de calor: Ponent pot arribar als 38 graus

Catalunya afronta aquest dimarts una jornada marcada per la calor extrema, amb especial incidència a la plana de Lleida, on els termòmetres s’enfilaran fins als 37-38 graus. Al Pirineu, tot i trobar-se en una zona tradicionalment més fresca, les temperatures també seran inusualment elevades, superant lleugerament els 30 graus. El matí es presenta amb cel poc ennuvolat i alguns núvols alts, però la situació meteorològica canviarà notablement a partir de la tarda.

A mesura que avanci la jornada, guanyaran protagonisme els núvols d’evolució diürna, especialment a les zones de muntanya. Aquestes formacions podrien derivar en tempestes localment intenses durant el vespre al Pirineu i Prepirineu. El vent es mantindrà feble i variable, amb predomini del component sud durant les hores centrals del dia.

Previsió pels pròxims dies

Demà dimecres es repetirà un escenari similar: matí estable i calorós, amb cel serè o poc ennuvolat, seguit de xàfecs de tarda a la zona pirinenca. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables, amb màximes d’entre 37 i 38 graus a les comarques de Ponent i fins a 33 graus al Pirineu. Dijous es preveu un dia més assolellat en conjunt, encara que persistirà el risc de precipitacions puntuals al Pirineu a primera hora i cap al final de la tarda. La calor continuarà sent intensa, amb valors similars als dels dies anteriors. El vent seguirà sent fluix, amb domini del sud-sud-est durant la tarda.

De cara a divendres, la tònica serà de temps majoritàriament estable i radiant, amb cel clar i alguns núvols alts. Tanmateix, no es descarta el desenvolupament de nuvolades d’evolució al Pirineu, que podrien deixar algun xàfec aïllat. Les temperatures continuaran sent altes, especialment a les zones interiors, on es mantindran entre els 37 i 38 graus.