Retorn parcial a la normalitat a Rodalies de Lleida

El servei ferroviari de Rodalies i Regionals recupera certa normalitat i afluència d'usuaris a Lleida després de les incidències dels últims dies. Els trens de les línies RL3 i RL4 circulen força puntuals aquest dilluns al matí, tot i que el servei es continua cobrint en autocar entre Cervera i Manresa, i entre Vinaixa i Reus o Sant Vicenç de Calders. "Avui ho he viscut amb emoció, perquè he vist que el tren havia arribat a l'hora i arribaré puntual a la feina", ha explicat Marta Marías, que viatja entre Lleida i Mollerussa. Mentrestant, les limitacions de velocitat continuen suposant alguns retards a l'Alta Velocitat. Els trens Avant, però, són puntuals i el primer servei gratuït del dia cap a Barcelona ha sortit amb més de 200 viatgers.
Tal com estava previst, el primer tren de la R13 entre Lleida i Barcelona --el de les 5.39 hores-- s'ha suspès per uns treballs a l'estació de Juneda durant el cap de setmana. Renfe havia planificat un servei de transport alternatiu en autocar, però finalment ha reubicat en trens AVE els sis passatgers que volien viatjar a Barcelona i un altre que volia anar a Tarragona.
Els trens de les línies RL3 i RL4 han circulat amb força puntualitat i, per exemple, el tren de Lleida a Cervera de les 8.03 ha sortit a les 8.06. Malgrat tot, els usuaris no s'han confiat i han arribat amb temps a l'estació. És el cas de la Maria Martín, que tenia un examen a les 11.30 a Cervera i ha optat per agafar el tren de les 8 del matí "per tenir l'opció d'agafar un BlaBlaCar --un servei de cotxe compartit-- o esperar el següent tren" en cas de retards.
Una altra viatgera, Marta Marías, ha qualificat de "pèssim" el servei dels últims dies. "Des de Rodalies no ens informen de res i pots estar esperant una hora sense saber si el tren vindrà i si podràs arribar a la feina", ha lamentat. Aquest dilluns, però, ha viscut "amb emoció" el fet que el tren hagi arribat a l'hora i que pugui arribar puntual a treballar a Mollerussa.
Per la seva banda, Júlia Abelló, que estudia a Tàrrega, ha explicat que per fortuna ha tingut una setmana sense classes, però que els dies en què ha hagut de viatjar "ha sigut un caos absolut i m'he vist perjudicada per les faltes a classe". Un altre usuari, Noé César, ha constatat que darrerament els retards són habituals a la línia i que alguns dies ha hagut d'agafar el bus per arribar a Golmés.
Trens més plens a Tàrrega
A l'estació de Tàrrega, els combois que han passat en ambdós sentits s'han vist visiblement més plens pel que fa al nombre de viatgers en comparació amb els dies en què va haver-hi més incidències. Estudiants que en els darrers dies havien optat per l'autobús o cotxes particulars han tornat a agafar el tren. També usuaris menys habituals, però que trien aquest servei a l'autocar.
És el cas de l'Àngela, veïna de Tàrrega que ha explicat que no li fa "por" agafar el tren i que prefereix aquest servei al de l'autocar perquè se li fa "més distret". Per la seva banda, l'Isiaka agafa el tren de manera esporàdica i explica que quan veu que el tren no arriba a l'hora, travessa el carrer i va a l'estació d'autobús, tot i que considera que els horaris d'ambdós serveis encara tenen marge de millora.
L'Avant gratuït va guanyant usuaris
El servei d'Alta Velocitat de llarga distància encara acumula alguns retards per les limitacions de velocitat en alguns trams de via. L'AVE Lleida-Madrid de les 9.01 ha sortit a les 9.10, i l'AVE cap a Figueres de les 9.37 ha acumulat més de mitja hora de retard. Per contra, els trens Avant de les 7.05 i les 8.10 han sortit puntuals, i l'Avant gratuït de les 7.25 tan sols ha acumulat set minuts de demora.
De fet, aquest servei de reforç --amb dos trens diaris per sentit-- continua guanyant usuaris. El comboi que ha sortit de Barcelona a les 6.00 ha arribat a Lleida amb 49 passatgers a bord i, el que ha sortit de la capital del Segrià a les 7.32, ho ha fet amb 207 usuaris, la qual cosa suposa una ocupació del 35%. Els trens Avlo que presten el servei gratuït disposen de 581 places.
Una usuària de l'Avant, Immaculada Díaz, ha explicat que volia viatjar amb el de les quatre de la tarda cap a Barcelona, però que li van oferir aquest servei gratuït perquè ja no quedaven places disponibles en cap altre tren Avant. "Potser és avui el dia que menys em preocupa arribar puntual perquè vaig a veure un concert a la nit i no tinc pressa per arribar. Me'n vaig a les set perquè no queden més trens", ha indicat a l'ACN.
Per la seva banda, la Patrícia ha explicat que la setmana passada aquest servei va circular amb força retards, però que ara "sembla que torna a funcionar bé" i és "una opció vàlida" per anar a Barcelona. En Jordi ha opinat que els trens gratuïts són una manera d'intentar esmenar els problemes amb el servei i fomentar l'ús del tren. En el seu cas s'havia plantejat viatjar en cotxe, però s'ha acabat decidint pel tren per la comoditat i el preu.