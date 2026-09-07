Seròs inaugura el nou parc de bombers voluntaris després de dues dècades de reivindicacions

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha inaugurat aquest dissabte el nou parc de bombers voluntaris de Seròs, al Segrià, després de divuit anys de reivindicacions per disposar d’unes instal·lacions adequades. L’acte ha reunit unes 400 persones i ha coincidit amb la festa major del municipi.
El nou equipament, situat a l’avinguda de Fraga, ha suposat una inversió d’1,9 milions d’euros i és el primer parc de bombers de Catalunya construït amb mòduls prefabricats. L’edifici està format per 15 mòduls i té una superfície útil de 832 metres quadrats.
Actualment, el parc acull 18 efectius, tot i que està preparat per donar cabuda a fins a 31 operatius. Disposa de vestidors, cuina, gimnàs, habitacions i serveis, així com cotxeres, zona de manteniment mecànic i magatzem.
Parlon ha definit les noves instal·lacions com “modernes, necessàries i llargament esperades” i ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris com una peça essencial del sistema d’emergències de Catalunya. La consellera també ha destacat el sistema constructiu, que, segons ha explicat, pot servir d’inspiració per a futures construccions públiques perquè permet reduir els terminis d’execució.
Fi de quatre anys d’instal·lacions provisionals
Els bombers de Seròs van abandonar el novembre de 2021 l’antic parc, inaugurat el 1995, després que s’hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant els mesos següents es van instal·lar provisionalment a l’alberg municipal i, posteriorment, en un magatzem de l’Ajuntament.
Fa aproximadament un mes que els efectius es van traslladar al nou parc, que permet dignificar el servei i reforçar la capacitat de resposta al Baix Segre.
L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha definit el nou equipament com “un símbol de resiliència, de comunitat, de servei públic i de futur” i ha agraït la implicació de les institucions i persones que han fet possible el projecte.
Per la seva banda, el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, ha reivindicat la tasca dels bombers voluntaris, que compatibilitzen el servei d’emergències amb la seva activitat quotidiana. “Deixen el que estan fent, deixen la família i van a ajudar un altre veí o veïna que ho necessita”, ha remarcat.