Un tren entre Lleida i Girona amb parada a Alguaire torna al full de ruta de la Generalitat

El Govern ha recuperat el projecte d’un tren transversal que unirà Lleida i Girona, amb l’afegit que també connectarà l’aeroport d’Alguaire amb la capital del Segrià. Aquesta iniciativa, que formava part dels plans del conseller Joaquim Nadal fa dues dècades, s’ha inclòs ara en el nou Pla d’Infraestructures 2050, presentat aquest dimarts al Parlament.

Amb una inversió prevista de 7.000 milions d’euros, el traçat ferroviari passaria per municipis com Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa o Santa Coloma de Farners, i estaria preparat tant per al transport de passatgers com de mercaderies.

A més d’aquesta gran aposta ferroviària, el pla també inclou altres actuacions a Ponent, com la creació de noves andanes i l’adequació del tram urbà de la línia Lleida-la Pobla a Balaguer, on s’hi destinaran nou milions d’euros. Al Pirineu, el document preveu estudiar una connexió ferroviària entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria, a Andorra.

Pel que fa a mercaderies, el Govern projecta una estació intermodal a Torreblanca, a prop de Lleida, amb una superfície de 120 hectàrees i una dotació de 131 milions d’euros. Aquesta infraestructura comptarà amb una desena de vies i se situarà al costat del futur polígon industrial.

En l’àmbit residencial, la Generalitat preveu impulsar la construcció de prop de 1.600 habitatges públics: 1.008 a Ponent i 553 a l’Alt Pirineu i Aran, repartits en una seixantena de solars ja reservats.

També es reforçaran les infraestructures aeroportuàries. Alguaire rebrà 12 milions per consolidar el seu paper com a aeroport comercial, de formació i vinculat a la indústria espacial. Al mateix temps, l’aeroport de la Seu incorporarà nou hangars i edificis de serveis, entre ells un per al grup d’elit dels Bombers, amb una inversió pública de tres milions i una aportació privada prevista de 20 milions.

Durant el debat parlamentari, el president Salvador Illa va remarcar que aquestes actuacions volen “transformar la mobilitat”. Els grups de l’oposició, però, van criticar que el Govern continuï apostant per l’ampliació de l’aeroport del Prat i van exigir més compromís amb el ferrocarril com a alternativa sostenible, tant en zones urbanes com rurals.