Unió de Pagesos demana ajornar la votació sobre la modernització del canal d'Urgell

Unió de Pagesos demana ajornar la votació sobre la modernització dels Canals d'Urgell fins al segon trimestre del 2026 amb l'objectiu de "replantejar el projecte perquè convenci la majoria dels propietaris". En un comunicat, el sindicat creu que si la votació es manté per al 21 de desembre, tal com preveu la Junta Rectora de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, el "no" a la modernització s'acabarà imposant. L'organització defensa que la modernització només serà un èxit si es fa amb el consens de la pagesia, i per això ha plantejat al Departament d'Agricultura l'impuls de la concentració parcel·lària i la recerca de fórmules més atractives per al moblament de les finques, per reduir el cost que hauran d'assumir els regants.
Durant una reunió aquest dilluns de les entitats agràries amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, Unió de Pagesos va traslladar al departament la necessitat de replantejar el projecte per evitar que els regants s'hi posicionin en contra. A més, el sindicat va posar dues qüestions que veu "imprescindibles" sobre la taula: l'impuls de la concentració parcel·lària i buscar fórmules més atractives per al moblament de les finques.
Així, segons Unió de Pagesos, la reorganització del sòl agrari permetrà reduir costos i fer viable una gestió de l'aigua eficient, així com millorar la rendibilitat de les explotacions. En aquest sentit, el sindicat defensa que cal impulsar la concentració parcel·lària, tant ordinària com privada, adaptant-la a les necessitats del territori.
"La concentració ordinària, de caràcter públic, permet una redistribució global de finques quan hi ha un acord mínim del 51% dels propietaris o del 70% de la superfície afectada, i resulta especialment adequada per a zones amb obres de modernització previstes. La concentració privada, promoguda pels mateixos propietaris, es vol simplificar reduint el mínim de tres a dues persones per facilitar acords voluntaris i àgils", assenyala el sindicat en un comunicat.
Unió de Pagesos també ha proposat a la Generalitat buscar fórmules més atractives per al moblament de les finques i ha reclamat a l'administració una major despesa pública per reduir el cost de la modernització pel regant, facilitant-ne així l'adhesió.