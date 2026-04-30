Desmantellen una plantació de marihuana en una finca de Sant Jaume de Castelldans

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en una finca a la urbanització Serreta de Sant Jaume de Castelldans, a les Garrigues. També han detingut un home de 46 anys com a suposat responsable de la plantació que s’ha localitzat arran d’una investigació oberta a principis d’any, després de tenir indicis de la presència d’un traficant de marihuana a Lleida que cultivava la droga en un poble proper a la ciutat.
La Unitat d’Investigació del Segrià es va fer càrrec del cas i van iniciar una sèrie de vigilàncies i seguiment en dies no consecutius i diferents horaris. La policia va constatar que l’home anava cada dia a la finca, on hi havia 2 magatzems i un habitatge. Hi van trobar 454 plantes i 675 grams de cabdells.
Des de l’exterior de la finca els agents van sentir sorolls de ventiladors i compressors d’aire condicionat i quan el detingut accedia a un dels magatzems també detectaven olor de marihuana. També es va activar la Unitat de Drons i van confirmar l’existència de quatre aparells d’aire condicionat i tubs de ventilació dissimulats per altres estructures i una clara font de calor que indicava alguna activitat rellevant. Els tècnics de distribució elèctrica van confirmar que, tot i que la finca estava donada d’alta amb un contracte per 4,6 kW, detectaven un consum mitjà que superava els 20 kW.
Un cop recollits prou indicis dimarts es va muntar el dispositiu per desmantellar la plantació i detenir el sospitós. Les plantes feien mig metre d’alçada i estaven en fase inicial de floració, distribuïdes en dues estances d’un magatzem. Hi havia llums Led i filtres de carboni, a banda de tota la infraestructura comuna en aquestes explotacions. A més, al peu d’un pal de llum, que passava per l’interior de la finca, hi havia una petita construcció que amagava una connexió il·legal directa de la xarxa general.
L’home està detingut com a suposat autor d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Passarà pròximament a disposició judicial.