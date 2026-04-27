Intervenen més de 200 peces de roba falsificades al mercat de Cervera

La Guàrdia Civil va intervenir el divendres 17 d'abril al mercat de Cervera un total de 211 camisetes i polos de marques reconegudes, presumptament falsificades, valorades en 24.280 euros.

Els agents tenien la sospita que al lloc s'hi podia vendre material d'imitació i els pèrits de les marques afectades ho van poder confirmar més tard. Com a resultat de l'actuació, la Guàrdia Civil investiga un home, de 44 anys, per un presumpte delicte contra la propietat industrial.

Es tracta de la segona actuació d'aquesta índole en menys d'un mes, després que el 14 d'abril la Guàrdia Civil intervingués 180 unitats de peces esportives per un valor de 19.090 euros.