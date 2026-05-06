Jutjaran un home acusat de violar dues dones a Lleida en dos mesos

L'Audiència de Lleida jutjarà els pròxims mesos un home acusat d'agredir sexualment i lesionar dues dones a la capital del Segrià en poc menys de dos mesos. La primera agressió s'hauria produït el 7 de gener de 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que el processat tenia muntada sota un pont pròxim a la canalització del riu Segre i la segona hauria passat el 29 de febrer de 2024 a l'interior d'una fàbrica abandonada. L'home el van detenir a finals de maig d'aquell any en una finca agrícola de Flix (Ribera d'Ebre) i el jutjat de guàrdia en va decretar l'ingrés a la presó. Aquest dimecres l'Audiència de Lleida ha acollit la vista de pròrroga de la presó provisional en què Fiscalia i acusació particular han demanat que continuï empresonat.
L'agressió ocorreguda dins una tenda de campanya està previst que arribi a judici el 7 d'octubre. La Fiscalia demana per a l'home la pena de 12 anys de presó pels delictes d'agressió sexual i lesions, a més d'una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima i la prohibició de comunicar-se amb ella, així com el pagament d'una indemnització de 10.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
Segons fonts jurídiques, el processat i la víctima es coneixien de vista perquè tots dos eren indigents i l'home va convidar la dona a fumar a l'interior de la tenda de campanya. La dona hi va accedir, però en un moment l'acusat hauria començat a colpejar-la de forma molt violenta i l'hauria retingut durant hores per tal d'agredir-la sexualment. La víctima va denunciar els fets el 9 de gener de 2024.
D'altra banda, l'agressió ocorreguda a l'interior d'una fàbrica abandonada el 29 de febrer d'aquell mateix any encara no té data de judici. Segons les mateixes fonts, en aquesta ocasió la víctima --també vulnerable-- hauria accedit a mantenir relacions sexuals amb l'home a canvi de diners, però ell s'hauria posat violent i l'hauria agredit sexualment malgrat que ella li havia demanat que parés.
Durant les dues compareixences d'aquest dimecres, tant la Fiscalia com l'acusació particular que representa una de les víctimes han demanat al tribunal que l'acusat continuï privat de llibertat perquè consideren que hi ha risc de fugida. Per la seva banda, la defensa n'ha demanat la posada en llibertat provisional amb mesures cautelars.