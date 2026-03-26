L'acusat de violar la parella i trencar una ordre d'allunyament a Bellpuig reconeix els fets

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous l'acusat de violar la parella i trencar una ordre d'allunyament a Bellpuig (Urgell) el 2023. Durant la vista, el processat ha reconegut els fets arran d'un acord entre la defensa, l'acusació particular i la Fiscalia. Inicialment, el ministeri públic li demanava 17 anys de presó pels delictes de violació continuada, trencament de condemna continuada, maltractament habitual i amenaces lleus. Finalment, però, les parts han acordat sol·licitar al tribunal una condemna de 7 anys i 9 mesos de presó per un delicte de violació agreujat i un altre de trencament de condemna. A més, han proposat substituir la pena de presó per l'expulsió del país durant 10 anys quan l'home n'hagi complert la meitat.
Durant la vista, la víctima ha corroborat els fets i ha renunciat a cobrar una indemnització. La dona ha declarat que tenia un fill en comú amb el processat i que el 2023 aquest va trencar l'ordre d'allunyament que tenia vigent sobre ella i va obligar-la a mantenir relacions sexuals no consentides.
El grup d'atenció a la víctima dels Mossos va ser alertat que l'home solia anar durant les tardes al domicili familiar i una patrulla de la policia catalana s'hi va desplaçar per comprovar-ho. Un dels agents que hi van acudir ha declarat que van poder confirmar aquest extrem i que van localitzar l'home al domicili "tan tranquil, com si visqués allà".
Atès el reconeixement dels fets per part de l'acusat, les parts han renunciat a la resta de declaracions de testimonis i pèrits. En el torn de conclusions, la Fiscalia ha retirat les acusacions pels delictes de maltractament habitual i amenaces lleus, i ha sol·licitat una condemna de 7 anys de presó per un delicte de violació agreujada i de 9 mesos de presó pel trencament de condemna.
A més, el ministeri públic ha mantingut les mesures accessòries de 10 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'aproximar-se a menys de 1.000 metres de la dona i de comunicar-se amb ella durant 10 anys, i la prohibició de treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 20 anys. D'acord amb la voluntat de la víctima, Fiscalia també ha retirat la petició d'indemnitzar la dona amb 50.000 euros.
Segons el ministeri públic, ha quedat demostrat que el 21 d'agost del 2023 el processat va accedir al domicili de la víctima, es va mantenir al pis i va arribar a dutxar-se. Igualment, ha afegit el fiscal, entre el gener i l'octubre del 2023 l'home va intimidar la dona dient-li que si no mantenia relacions amb ell "la faria fora de casa" i la va forçar.
La defensa i l'acusació particular s'han adherit a les conclusions de la Fiscalia i l'home s'ha mostrat conforme amb la petició d'expulsió del país. Actualment, el processat porta uns dos anys i mig empresonat i, segons la petició de condemna efectuada, d'aquí a un any l'expulsió ja podria fer-se efectiva. El judici ha quedat vist per a sentència.