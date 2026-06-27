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L'incendi a la Franja de Ponent queda estabilitzat i els veïns desallotjats poden tornar a casa

Successos

  • Camps cremats a la vora del poble d'Alins, a la Llitera, a la Franja de Ponent -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 16:08

L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, ha quedat estabilitzat aquest dissabte després d'una nit que el govern de l'Aragó ha qualificat de "relativament tranquil·la". Els veïns desallotjats han pogut tornar als seus domicilis a partir de les 13:00 hores, mentre que l'executiu aragonès ha rebaixat l'emergència a nivell 1 i ha retirat els efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

Tot i la millora de la situació, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. A més, encara hi ha diverses afectacions viàries i es mantenen restriccions en algunes carreteres de la zona.

El foc es va declarar dijous i ha cremat més de 3.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.400. Les brigades forestals i els mitjans aeris continuen treballant sobre el terreny per acabar d'estabilitzar completament l'incendi, mentre les autoritats insisteixen a extremar la prudència davant l'elevat risc d'incendis forestals.

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