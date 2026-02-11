Anna Crespo signarà la proposta artística de la 14a Encesa a Manresa

L'Encesa de la Nova Llum, organitzada per Òmnium Bages-Moianès, arribarà enguany a la seva catorzena edició amb una proposta artística de l'artista manresana Anna Crespo. L'acció tindrà lloc el divendres 20 de febrer a les 7 del vespre, a la plaça de Sant Domènec, en la vigília de la Festa de la Llum de Manresa, i tornarà a omplir l'espai de centenars d'espelmes enceses per persones voluntàries.
Un arbre com a símbol de coneixement i creixement
La proposta d'Anna Crespo consistirà en la representació d'un arbre inspirat en l'arbre de la ciència lul·lià, un símbol que evoca el vincle entre natura i persona, així com les idees de creixement, coneixement i transmissió. L'obra anirà acompanyada de la frase Som el somni, pronunciada per l'enyorada Muriel Casals, de qui enguany es compleixen deu anys de la seva mort.
Amb aquesta intervenció, l'organització manté la voluntat de dotar cada edició d'un contingut artístic i simbòlic propi, vinculat als valors de la cultura, el pensament i la comunitat. Anna Crespo Obiols és artista plàstica, llicenciada en Belles Arts, membre fundadora del col·lectiu Gènere i Gèneres, ha participat a la Taula d'Arts Visuals i va ser regidora de Cultura per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Manresa.
Com és habitual, l'acció es construirà gràcies a la participació ciutadana. Òmnium Bages-Moianès fa una crida a totes les persones voluntàries que vulguin col·laborar en l'encesa de les espelmes perquè es trobin a la plaça de Sant Domènec a les 7.
Una tradició consolidada dins la Festa de la Llum
L'Encesa de la Nova Llum va néixer l'any 2013, quan Òmnium Bages va assumir l'administració de la Festa de la Llum. Aquell any, en la vigília del 20 de febrer, 15.000 espelmes van il·luminar el recorregut des de la Muralla del Carme fins a la plaça dels Infants i diversos carrers del centre històric, coincidint amb l'arribada simbòlica de la llum i l'aigua a la ciutat.
Des d'aleshores, l'entitat ha mantingut l'objectiu que aquesta acció arreli com a tradició i que la ciutat s'ompli d'espelmes la nit abans de la Llum. Amb el pas dels anys, l'Encesa s'ha consolidat com un acte participatiu que mobilitza desenes de voluntaris i que reforça el caràcter cívic i col·lectiu de la celebració manresana.