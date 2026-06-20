Cal Gravat i Bufalvent celebraran les Festes d'Estiu amb revetlla, paella i espectacle

Els barris de Cal Gravat i Bufalvent de Manresa viuran els dies 23, 27 i 28 de juny una nova edició de les seves Festes d'Estiu. La programació inclou la revetlla de Sant Joan, una paella popular i un espectacle familiar, amb l'objectiu de promoure la participació veïnal i reforçar els vincles comunitaris.
La revetlla de Sant Joan donarà el tret de sortida
Les activitats començaran el dimarts 23 de juny amb la celebració de la revetlla de Sant Joan a la plaça Cal Gravat. A partir de 2/4 de 10 del vespre tindrà lloc l'encesa simbòlica de la foguera amb la Flama del Canigó i la lectura del manifest de la diada.
Després de l'acte institucional, els assistents podran gaudir de coca de revetlla, xocolata i mistela gratuïtes. L'organització ha apostat per una celebració cívica i inclusiva sota el lema d'una festa sense petards.
Paella popular i màgia el dissabte
La programació continuarà el dissabte 27 de juny amb la tradicional paella popular, que es farà a 2/4 de 2 del migdia a l'Institut de Cal Gravat. El menú inclourà pica-pica, arròs, fruita, aigua, vi, cafè i pastes, amb un preu de 15 euros per persona.
L'organització recorda que els participants hauran de portar el seu propi plat, got i coberts. El dinar estarà amenitzat per l'actuació del mag Jordan Bosco.
Les places per participar-hi són limitades i les inscripcions es poden formalitzar al Local 2 de l'Associació de Veïns de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre, i també els dimecres al matí, de 9 a 1.
Un espectacle familiar per tancar les festes
Les Festes d'Estiu es clouran el diumenge 28 de juny amb una proposta adreçada a tota la família. A les 11 del matí, la plaça Cal Gravat acollirà l'espectacle infantil de Carles Cuberes, que combinarà música, humor i participació del públic.
Amb aquesta programació, l'Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat-Bufalvent convida tant el veïnat com la resta de ciutadania de Manresa a participar en unes jornades que busquen convertir els espais del barri en punts de trobada oberts a tothom.