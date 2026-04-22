Castellbell acull una cerimònia de dansa conchera en honor a la Verge de Montserrat

L'Associació de Dansa Conchera mexicana celebrarà aquest cap de setmana, 25 i 26 d'abril, una cerimònia de dansa, cant i flor a l'església de la Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, en honor a la Verge de Montserrat.
Una celebració amb arrels ancestrals
L'església de la Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, acollirà aquest cap de setmana una cerimònia de dansa conchera organitzada per l'Associació de Dansa Conchera mexicana. L'activitat tindrà lloc els dies 25 i 26 d'abril i combinarà dansa, cant i ofrenes florals en honor a la Verge de Montserrat.
La proposta té un marcat caràcter espiritual i cultural, i busca acostar al públic una tradició amb segles d'història.
Cants i ofrenes la nit de dissabte
El programa començarà dissabte al vespre amb una celebració de cants i formes florals, que destaquen per la seva bellesa i pel seu significat ancestral. Aquestes expressions formen part del ritual tradicional de la dansa conchera.
Dansa ritual diumenge al matí
L'endemà diumenge al matí tindrà lloc la dansa en honor a la Verge, amb la participació de dansaires vestits amb plomes i indumentàries vistoses. L'actuació anirà acompanyada d'instruments musicals, en una representació que combina moviment, ritme i simbolisme.
Una tradició d'origen prehispànic
La dansa conchera té el seu origen al Mèxic prehispànic i és fruit del mestissatge entre les cultures originàries mexicanes i la tradició cristiana introduïda durant la colonització. Aquesta fusió ha donat lloc a una expressió cultural que s'ha mantingut viva al llarg del temps.
Invitació oberta a la ciutadania
L'organització convida totes les persones del municipi que ho desitgin a participar en la celebració i a conèixer de prop aquestes cerimònies. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una tradició que, malgrat el pas dels segles, es manté viva gràcies a la dedicació de grups de dansa de Mèxic i també de l'Estat espanyol.