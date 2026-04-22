Castelltallat convida a «sobrevolar» la Lluna amb una experiència en tres dimensions

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat organitza els propers divendres i dissabte, 24 i 25 d'abril, una nova edició de La Nit de la Lluna, amb observació directa del satèl·lit en fase de quart creixent, sessions guiades i activitats divulgatives.
Observació en fase de quart creixent
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat organitza una nova edició de La Nit de la Lluna coincidint amb els dies divendres 24 i dissabte 25 d'abril, quan el satèl·lit es troba en fase de quart creixent. En aquest moment, la Lluna rep la llum solar de costat, fet que permet observar amb gran definició els contorns i volums de la seva orografia.
El contrast entre les zones il·luminades i les zones en ombra ofereix una visió especialment clara i detallada de la superfície lunar.
Telescopi amb visió tridimensional
El telescopi principal de l'observatori estarà equipat amb un dispositiu binoviewer, que permet adaptar la imatge als dos ulls i oferir una sensació de visió tridimensional. Aquesta tecnologia facilita una experiència que simula el sobrevol de la Lluna, similar a la que experimenten els astronautes en missions espacials.
A més, un segon telescopi auxiliar permetrà observar la Lluna en la seva totalitat i identificar la línia del Terminador, que separa la part il·luminada de la part fosca del satèl·lit.
Divulgació sobre la Lluna i el programa Artemisa
L'activitat també inclourà continguts divulgatius per aprofundir en el coneixement de la Lluna, com les fases lunars, el motiu pel qual sempre mostra la mateixa cara o el seu paper en els eclipsis.
En aquest context, també es donarà a conèixer l'opinió de la comunitat científica sobre el programa Artemisa de la NASA, actualment en desenvolupament.
Xerrada, exposició i observació directa
La sessió començarà amb una xerrada a càrrec de Toni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. El programa es completarà amb la visita a l'exposició Les proporcions del sistema solar i amb l'observació telescòpica en directe.
Des de l'equip de l'observatori es destaca que les observacions es fan sempre de manera directa i en temps real, sense utilitzar pantalles ni imatges d'arxiu.
Reconeixements per la qualitat del cel
Recentment, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha renovat la certificació Parc Estel·lar Starlight, que reconeix la qualitat del seu cel nocturn i la tasca divulgadora. També ha obtingut el segell Biosphere, vinculat al compromís amb un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Informació pràctica de l'activitat
Les sessions tindran lloc els dies 24 i 25 d'abril, amb quatre torns cada jornada: a les 21.10h, 21.55h, 22.40h -aquesta en castellà- i 23.25 hores.
L'activitat es farà a l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, al municipi de Sant Mateu de Bages, situat a 930 metres d'altitud, per la qual cosa es recomana portar roba d'abric.
L'organització també preveu servei de bar i restaurant, i les entrades es poden adquirir a través del web habilitat per a la reserva.