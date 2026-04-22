El barri de Plaça Catalunya organitza una completa programació per Sant Jordi

El barri de la plaça Catalunya de Manresa celebrarà la diada de Sant Jordi amb una àmplia programació d'activitats culturals i populars adreçades a tots els públics. Organitzades per l'Associació de Veïns Saldes-Plaça Catalunya, les propostes es desplegaran al llarg de diversos dies amb l'objectiu de dinamitzar el barri i fomentar la participació veïnal.
Parades i activitats el dia de Sant Jordi
El gruix de la celebració tindrà lloc el mateix 23 d'abril, amb la instal·lació de parades de venda de roses i llibres de segona mà durant tot el matí a la plaça Catalunya. Aquesta proposta permetrà als veïns gaudir de la diada sense sortir del barri, en un ambient festiu i de proximitat.
Cultura i tradició el cap de setmana
Les activitats continuaran el dissabte 25 d'abril amb una tarda dedicada a la cultura popular. A les 6, l'Escola de Dansa de l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages oferirà una mostra de balls tradicionals. Tot seguit, a les 7, tindrà lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània. La jornada es clourà amb una botifarrada popular a les 8 del vespre.
Actes culturals i participatius
La programació inclou també altres propostes destacades, com l'entrega de premis del concurs de fotografia, que es farà el divendres 24 d'abril al Centre Cívic Selves i Carner. Més endavant, el 30 d'abril, aquest mateix equipament acollirà una actuació de cant coral amb la coral Galindaina de la barriada.
A més, el diumenge 26 d'abril s'ha organitzat una caminada popular per Puigberenguer amb explicacions geològiques, amb sortida des de la plaça Catalunya.
Una festa de barri oberta a tothom
Amb aquesta programació, el barri de la plaça Catalunya reafirma la seva aposta per una celebració de Sant Jordi participativa i descentralitzada, que combina cultura, tradició i convivència.