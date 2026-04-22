Sardanes per Sant Jordi al pati del Kursaal amb la Cobla Ciutat de Manresa

El pati del Teatre Kursaal de Manresa acollirà una nova edició de sardanes coincidint amb la diada de Sant Jordi, amb la participació de la Cobla Ciutat de Manresa i un programa variat de composicions.
Una cita amb la tradició al centre de la ciutat
Manresa tornarà a viure una ballada de sardanes per celebrar la diada de Sant Jordi. L'activitat tindrà lloc el 23 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda al pati del Teatre Kursaal, en el marc del cicle Sardanes a Manresa 2026.
La proposta anirà a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa, que serà l'encarregada d'interpretar el repertori previst per a l'ocasió en un espai emblemàtic de la ciutat.
Un repertori amb nou peces
El programa de la ballada inclou un total de nou sardanes. Entre les peces que s'hi interpretaran hi ha Rosa de Sant Jordi, Pa coques, Joliu a parella, Geltruenca, Araceli, Amor i força, Petita Rosa, Refillets de l'avi i La meva saltirona.
Aquest repertori combina diferents estils i autories, oferint una proposta variada per als amants de la sardana i per a totes aquelles persones que vulguin participar o gaudir de l'activitat.
Una iniciativa amb suport institucional i associatiu
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i (.)Manresa i s'emmarca dins les iniciatives de promoció de la sardana a la ciutat. També hi col·laboren diverses entitats vinculades a la cultura popular.