El Concurs de Paelles de l'Alternativa vol tornar a aplegar mig centenar de colles

El tradicional Concurs de Paelles de la Festa Major Alternativa de Manresa celebrarà aquest dissabte la seva tretzena edició amb l'objectiu de tornar a reunir prop d'una cinquantena de colles participants. La cita tindrà lloc al migdia al Parc de la Seu i s'ha consolidat com un dels clàssics de la Festa Major Alternativa i de la programació de final d'estiu a la ciutat.
El concurs va celebrar la seva primera edició l'any 2014 i, des d'aleshores, ha anat guanyant participació. L'any passat es van inscriure 52 paelles, tot i que algunes colles van arribar tard i van acabar cuinant igualment, però sense participar en el concurs.
Qualitat, originalitat i vigilància amb la sal
Un jurat de la mateixa organització serà l'encarregat de valorar les elaboracions. Entre els aspectes que es tindran en compte hi haurà la qualitat dels ingredients, l'elaboració i l'originalitat de les paelles. I, sobretot, hi haurà un detall que les colles hauran de vigilar especialment: no passar-se amb la sal.
El Concurs de Paelles tornarà a convertir el Parc de la Seu en punt de trobada de desenes de grups d'amics i participants en una jornada que combina gastronomia i ambient festiu.
L'activitat es trasllada a Puigmercadal
Ja a partir d'aquest divendres, l'activitat principal de la Festa Major Alternativa es traslladarà a la plaça Puigmercadal, amb els concerts entre barraques, que concentrarà bona part de la programació dels pròxims dies.