El Consell Comarcal del Bages impulsa el català al comerç amb la campanya «Digue-ho en català!»

El Consell Comarcal del Bages ha presentat la campanya Digue-ho en català!, en lleguatge informal, una acció que vincula la promoció de la llengua catalana amb l'àmbit del consum i la defensa dels drets lingüístics en l'atenció comercial. La iniciativa es desplegarà amb visites informatives a 120 establiments de quatre municipis del Bages i posa l'accent en l'acompanyament, la formació i els recursos pràctics per facilitar l'ús normal del català als comerços.
Una campanya centrada en el comerç de proximitat
La campanya Digue-ho en català! s'adreça directament al teixit comercial del Bages amb l'objectiu de millorar la disponibilitat lingüística del català en l'atenció al públic. L'acció es desplega a 120 establiments dels municipis de Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Sant Fruitós de Bages, on es duran a terme visites informatives i pedagògiques.
Aquestes visites se centren especialment en aquells comerços que no disposen de retolació, documentació o atenció oral en català. L'enfocament és clarament formatiu i de suport, i en cap cas inspector o sancionador. L'objectiu és oferir orientació i recursos perquè l'adaptació lingüística sigui fàcil, viable i integrada en el funcionament habitual dels establiments.
Recursos pràctics per facilitar l'ús del català
Un dels eixos centrals de la campanya és posar a disposició dels comerços un conjunt de recursos gratuïts per afavorir l'ús del català. Entre aquests, s'inclou la revisió i correcció de textos, així com la traducció de textos breus al català, per facilitar la incorporació de la llengua a rètols, cartes, fulls informatius o documentació diversa.
La campanya també promou el programa Comerços aprenents, una formació pràctica aplicada a l'atenció al públic, i ofereix la possibilitat d'adherir-se al Voluntariat per la Llengua com a establiments col·laboradors. A més, els comerciants reben informació sobre cursos i eines d'aprenentatge de català, així com orientació sobre la normativa vigent en matèria de drets lingüístics en l'àmbit del consum.
"Començar en català i mantenir la llengua"
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha destacat que la campanya vol "impulsar la llengua catalana i generar hàbits d'ús", i ha remarcat que el català "s'ha de poder usar i rebre com a llengua d'atenció normal en comerços i serveis". En aquest sentit, ha subratllat que l'objectiu és "interpel·lar tothom amb un missatge molt simple: començar en català i mantenir la llengua, sense canviar automàticament per inèrcia o per l'aspecte de l'interlocutor".
Segons Hernàndez, la normalització del català en l'atenció comercial és un element clau tant per garantir drets com per reforçar la cohesió social i la qualitat del servei.
Comunicació pública i presència a les xarxes
Paral·lelament a l'acció directa als comerços, Digue-ho en català! desplega una línia de comunicació pública amb materials gràfics com banderoles, cartells i continguts per a les xarxes socials. La campanya inclou també dos vídeos en format gag que busquen reforçar el missatge del manteniment del català en situacions quotidianes de consum.
En aquests vídeos hi participen la influencer bagenca Shalana Rodríguez, l'actriu Mercè Comes i l'actor Joan Valentí, amb l'objectiu d'arribar a un públic ampli i connectar amb experiències quotidianes compartides.
Consolidar l'ús del català al Bages
La vicepresidenta primera del Consell Comarcal i responsable comarcal d'impuls del català, Sílvia Tardà, ha recordat que el Bages forma part de les Comarques Centrals, l'únic àmbit territorial on l'ús habitual del català no retrocedeix entre 2018 i 2023. En aquest context, ha remarcat la necessitat de "consolidar i ampliar aquesta base social reforçant espais d'ús".
Per la seva banda, el conseller comarcal de consum, Salvador Busquets, ha destacat que "la campanya busca garantir drets i facilitar el compliment de la normativa amb recursos concrets, perquè parlar i atendre en català sigui fàcil i natural també en l'àmbit comercial".
La campanya Digue-ho en català! s'emmarca en el compromís del Consell Comarcal del Bages d'impulsar la llengua catalana com a eina de cohesió social, convivència i qualitat de servei. Les accions compten amb el finançament de l'Agència Catalana del Consum i la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del CNL Montserrat.