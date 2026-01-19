Un cinefòrum al Bages reivindica la Llei de Barris i les polítiques del PSC

La Federació del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC ha organitzat aquest cap de setmana un cinefòrum al voltant de la pel·lícula El 47 amb l'objectiu de reivindicar la Llei de Barris i posar en valor les polítiques del Govern del PSC en matèria de cohesió social, igualtat d'oportunitats i millora de la qualitat de vida als barris.
Una mirada al passat per entendre els reptes del present
L'activitat, celebrada aquest cap de setmana, ha reunit militants, càrrecs electes i ciutadania en general en un espai de reflexió col·lectiva que ha volgut connectar la memòria de la lluita veïnal amb els reptes actuals que afronten molts barris dels municipis del territori. La projecció de El 47, una pel·lícula que retrata la dignitat i la resistència de barris obrers davant les desigualtats socials, ha estat el punt de partida d'aquest debat.
Segons la Federació del Bages, Berguedà i Solsonès, el film permet visualitzar la importància de les polítiques públiques com a eina de transformació social i urbana, així com el paper clau del veïnat organitzat en la defensa del dret a una vida digna i a uns serveis públics de qualitat.
Debat sobre polítiques públiques i cohesió social
Un cop finalitzada la projecció, s'ha celebrat una taula rodona conduïda per Elia Tortolero, primera secretària de la Federació, que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i de l'exregidor de Manresa, Quim Garcia. Durant el debat, s'ha posat l'accent en la necessitat de mantenir i reforçar polítiques públiques que permetin reduir les desigualtats territorials i socials.
Els participants han coincidit a destacar la Llei de Barris com una eina clau per intervenir de manera integral en zones amb necessitats específiques, combinant la millora de l'espai urbà amb actuacions socials, educatives i comunitàries que contribueixin a reforçar la cohesió social.
La Llei de Barris com a instrument de transformació
Des de la Federació s'ha subratllat que el Govern del PSC ha recuperat l'esperit transformador de la Llei de Barris, adaptant-lo als nous reptes socials i urbans del segle XXI. Aquesta actualització passa per una aposta clara per la rehabilitació urbana, la lluita contra la segregació residencial i la millora de la qualitat de vida als barris, especialment aquells que han patit dèficits històrics d'inversió.
L'organització considera que aquestes polítiques són essencials per garantir barris vius, cuidats i amb futur, i per assegurar la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania, independentment del lloc on visqui.