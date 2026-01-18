El grup Nacionalista proposa blindar Manresa contra el tractat UE-Mercosur

El grup municipal Nacionalista portarà al proper ple de l'Ajuntament de Manresa una moció per protegir el sector primari de la Catalunya Central i el consum local davant l'acord comercial UE-Mercosur. La proposta reclama declarar Manresa zona de protecció agrària, auditar les licitacions públiques per excloure productes que no compleixin els estàndards europeus i impulsar un segell de transparència als mercats per promoure el consum de proximitat.
El grup Nacionalista denuncia la "doble moral" de la UE
El grup municipal Nacionalista ha anunciat la presentació d'una moció al ple municipal amb l'objectiu de blindar Manresa davant els efectes del tractat UE-Mercosur. El text, que recull les demandes de col·lectius com Revolta Pagesa, planteja un canvi de model: passar d'una simple promoció del producte local a un "blindatge jurídic i administratiu" que protegeixi el sector primari de la regió.
El portaveu del grup, Sergi Perramon, ha criticat la "doble moral" de la Unió Europea, que, segons el seu discurs, exigeix sacrificis als ciutadans en matèria ambiental mentre facilita la importació massiva de productes transatlàntics. "Demanen esforços immensos als ciutadans, com canviar de cotxe per motius ambientals, mentre que fomenten l'importació massiva de productes que ja produïm aquí", ha afirmat Perramon.
Manresa com a capital de la vegueria: lideratge territorial
Perramon ha defensat que Manresa, com a capital de la vegueria, ha de liderar una resposta territorial. Segons el portaveu, la pagesia i la ramaderia vertebren l'economia i la vida de moltes famílies de la regió central, i la falta de suport a aquest sector pot provocar un efecte dominó en l'economia i en la gestió del territori.
"Si no actuem a escala local, l'economia de gran part de les nostres comarques patirà un efecte dominó: sense pagesia no hi ha gestió del territori, i això desemboca en un abandonament forestal que ens posa a tots en perill", ha advertit Perramon.
Mesures de xoc per protegir consum i productors
La moció proposa tres eixos d'actuació directa per part de l'Ajuntament. En primer lloc, una auditoria de les licitacions i contractes de serveis, especialment en restauració i càtering, per introduir clàusules d'exclusió de productes procedents del Mercosur que no acreditin el compliment dels estàndards sanitaris i ambientals europeus.
En segon lloc, el text reclama la creació d'un segell de transparència als mercats de la ciutat, per fer visible que el consum local ajuda a mantenir l'Anella Verda i el sector primari de la regió, en contrast amb l'agroindústria de països tercers.
Finalment, la moció posa l'accent en garantir la dignitat i el relleu generacional de les famílies que viuen de la terra, amb polítiques per evitar la venda a pèrdues i assegurar un futur viable per al sector, al mateix temps que es manté l'entorn natural ordenat i net.
Reivindicació i pragmatisme polític
El grup Nacionalista considera que la proposta no és només una crítica al tractat, sinó un acte de "reivindicació i pragmatisme polític" per impulsar mesures locals que protegiran el model productiu i, segons el grup, també la identitat del territori. "Això no és lliure comerç, és competència deslleial que afecta la pagesia, el consumidor i la qualitat sanitària del producte", ha conclòs Perramon.