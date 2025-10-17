El Museu del Barroc de Catalunya estrena una audioguia interactiva per fer més immersiva la visita

El Museu del Barroc de Catalunya ha presentat aquest divendres el seu nou servei d'audioguia, una eina digital pensada per millorar l'experiència dels visitants i fer més accessible la comprensió de les obres exposades. El sistema, que funciona des dels dispositius mòbils i està inclòs en el preu de l'entrada, permet personalitzar el ritme i la profunditat de la visita en quatre idiomes diferents.
Una eina per apropar el museu al visitant
El Museu del Barroc de Catalunya, situat a Manresa, ha posat en marxa un nou servei d'audioguia que representa un pas endavant en la modernització de l'equipament i en la seva aposta per fer més immersiva l'experiència dels visitants. Aquesta nova eina complementa les explicacions ja existents als espais expositius i permet a cada persona adaptar la visita al seu propi ritme.
L'audioguia està integrada en una WebApp pròpia del museu, accessible fàcilment a través d'un codi QR ubicat en diversos punts del recorregut. Els usuaris només han d'escanejar-lo amb el seu dispositiu mòbil per accedir als continguts, sense necessitat de descarregar cap aplicació addicional. A més, la plataforma continua funcionant encara que no hi hagi connexió a internet, un detall pensat per garantir-ne l'ús sense interrupcions.
Presentació institucional del nou servei
La presentació oficial de l'audioguia s'ha fet aquest divendres al migdia en el mateix museu, en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i el director del Museu del Barroc - Museu de Manresa, Francesc Vilà.
Durant la presentació, s'ha destacat que el nou servei és "un element de suport a la visita presencial que redueix la distància entre el museu i el visitant". La iniciativa s'emmarca en la voluntat del Museu del Barroc d'apropar el seu discurs artístic i històric a un públic ampli i divers, tot incorporant eines tecnològiques que fan més fàcil i atractiva la descoberta del patrimoni barroc català.
Una experiència adaptada i multilingüe
L'audioguia està disponible en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès-, els més habituals entre els visitants del museu. Aquesta opció multilingüe facilita la comprensió de les peces exposades i reforça la dimensió turística del centre, que rep un públic cada vegada més internacional.
La plataforma inclou 25 pistes d'àudio, que combinen explicacions narratives amb imatges i fotografies de les obres. D'aquesta manera, l'usuari pot escoltar i observar alhora els detalls dels retaules, pintures, escultures i gravats que formen part de la col·lecció permanent. Les descripcions, elaborades amb criteri científic i rigorós, aporten també una visió amena i accessible que permet entendre millor el context històric i artístic de cada peça.
Una aposta per la innovació i el futur
El contingut de l'audioguia ha estat desenvolupat per l'empresa Trama Media, seguint les directrius i els textos elaborats per l'equip del museu. Tot i que la proposta actual està adreçada al públic general, el disseny flexible de la plataforma permetrà en un futur incorporar noves modalitats de visita, com ara recorreguts específics per a públic familiar o temàtics sobre aspectes concrets del barroc.