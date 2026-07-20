El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac identifica 32 noves espècies de briòfits i n'inventaria 122

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha ampliat de manera significativa el coneixement sobre la seva biodiversitat gràcies a un estudi que ha permès identificar 122 espècies de briòfits, de les quals 32 no figuraven fins ara en el catàleg de l'espai protegit. El treball també ha localitzat per primera vegada a Catalunya una espècie de molsa i aporta noves dades sobre altres espècies d'interès per a la conservació.
Un estudi per aprofundir en un dels grups de plantes més desconeguts
L'estudi, encarregat pel mateix Parc Natural, s'ha centrat en els briòfits associats a les diferents formacions boscoses de l'espai protegit. El treball ha estat elaborat per Elena Ruiz amb la col·laboració de Montserrat Brugués, professores de Botànica de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i especialistes en aquest grup de plantes.
L'objectiu de la recerca ha estat inventariar la diversitat de molses i hepàtiques presents als boscos del parc i identificar espècies especialment rellevants des del punt de vista de la conservació.
Per fer-ho, les investigadores van treballar en 36 punts de mostreig distribuïts entre alzinars, rouredes, carrascars, pinedes i boscos de ribera. Com a resultat, es van identificar 122 espècies de briòfits, 32 de les quals s'incorporen per primera vegada al catàleg del Parc Natural, fet que representa un avenç important en el coneixement de la seva flora.
Una molsa nova per a Catalunya
Entre les troballes més destacades de l'estudi hi ha la localització d'Orthotrichum vittii, una molsa que fins ara no havia estat citada mai a Catalunya. La investigació també ha aportat noves dades sobre altres espècies d'interès conservacionista, com Orthotrichum hispanicum, catalogada com a vulnerable, i Homomallium incurvatum, considerada gairebé amenaçada.
Segons les responsables de l'estudi, aquestes noves dades contribueixen a millorar el coneixement de la distribució d'espècies especialment sensibles i proporcionen informació valuosa per orientar futures actuacions de conservació.
Plantes petites amb un paper essencial als boscos
Els briòfits, que inclouen les molses, les hepàtiques i els antocerots, són plantes de dimensions reduïdes que sovint passen desapercebudes, però desenvolupen funcions ecològiques fonamentals.
Contribueixen a regular la humitat dels ecosistemes forestals, afavoreixen la formació del sòl, faciliten la germinació d'altres plantes i ofereixen refugi a nombrosos organismes.
Malgrat aquesta importància ecològica, continuen sent un dels grups vegetals menys coneguts i es mostren especialment sensibles als efectes de la sequera, els incendis forestals i altres alteracions dels hàbitats naturals.
Els boscos més humits concentren la major diversitat
Les conclusions de l'estudi indiquen que els boscos més humits i madurs són els que presenten una major riquesa de briòfits. En aquest sentit, les rouredes i els alzinars destaquen com els ambients amb una diversitat més elevada.
La recerca també identifica diversos microhàbitats especialment favorables per a aquestes plantes, com ara els talussos ombrívols, els sòls humits i les comunitats que creixen sobre l'escorça dels arbres.
Aquestes dades permetran identificar els espais més sensibles del Parc Natural i orientar-hi les futures actuacions de gestió i conservació.
Una eina per protegir la biodiversitat del parc
Per motius de conservació, l'estudi complet no serà de lliure accés, ja que conté informació precisa sobre la localització d'espècies vulnerables i d'interès especial. Per aquest motiu, només podrà ser consultat per la comunitat científica a l'Oficina del Parc Natural.
El coneixement generat per aquesta investigació servirà de base per al desenvolupament del Pla de conservació de la biodiversitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Els responsables del parc consideren que els resultats permetran disposar d'una base científica més sòlida per definir mesures de protecció i seguiment d'un patrimoni natural discret, però essencial per al bon funcionament dels ecosistemes forestals.