«El Pou de la gallina» omple el Casino amb un número dedicat a la Manresa del 1975

La sala d'actes del Casino de Manresa s'ha omplert aquest dimecres amb motiu de la presentació del nou número de la revista El Pou de la gallina, que aquest mes de setembre dedica el dossier central a la Manresa de l'any 1975, un moment clau marcat per la mort de Franco i la convivència entre la repressió i les primeres esperances de canvi.
L'acte va reunir una setantena de persones i va comptar amb la participació de Josep Ramon Mora, Ignasi Perramon i Francesc Serrat, tres testimonis que van viure en primera persona aquells anys convulsos. La conversa, moderada per Ramon Fontdevila, va servir per reviure un període històric que va marcar la ciutat i el país.
Tot i que finalment no van poder assistir-hi Josep Fuentes i M. Teresa Vilajeliu per una indisposició d'última hora, a la sala hi eren també altres protagonistes d'aquella època, com Joan Aurich, Manuel Ramos, Francesc Padullés o Joan Sala, que van seguir amb interès les intervencions i van aportar records i reflexions informals en acabar l'acte.
Amb aquest dossier dedicat al 1975, El Pou de la gallina proposa una mirada al passat recent de Manresa per entendre millor les transformacions socials, polítiques i culturals que han configurat la ciutat actual.