El Tast de Jocs tornarà a Manresa amb sis dies d'activitats i novetats

El Tast de Jocs celebrarà la seva 16a edició del 14 al 19 d'abril al Centre Cultural el Casino de Manresa amb una proposta ampliada que consolida el format de sis dies estrenat l'any passat. L'esdeveniment, gratuït i obert a tothom, reforça la seva aposta per apropar els jocs de taula a tota la ciutadania amb una programació més extensa, nous espais temàtics i una oferta pensada per a infants, joves i adults.
Un format consolidat que guanya dimensió
Organitzat pel CAE i el Club del Joc, el festival s'ha consolidat com una de les cites lúdiques de referència a Manresa i al conjunt de la Catalunya Central. Després de l'ampliació de format de l'any passat, aquesta edició aposta per reforçar-lo amb més continguts i una millor distribució dels espais i els horaris.
Les activitats es desplegaran durant sis dies consecutius, amb sessions de tarda entre setmana i jornades més completes durant el cap de setmana. En concret, el programa s'iniciarà dimarts i dimecres de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, continuarà dijous i divendres fins a mitjanit i oferirà horaris de matí i tarda dissabte i diumenge.
Una de les novetats destacades és la incorporació d'una Nit de Joc addicional, la de divendres, que se suma a la tradicional sessió nocturna. Aquesta ampliació permetrà esponjar l'afluència de públic i oferir més oportunitats de participació als aficionats als jocs de taula.
El director del CAE, Nasi Muncunill, assenyala que l'objectiu és "que tothom trobi el seu joc i la seva experiència", tot destacant el creixement del festival en "horaris, espais i programació".
Una oferta lúdica diversa per a tots els públics
El Tast de Jocs manté la seva essència com a espai obert i inclusiu, amb propostes adaptades a diferents edats i nivells d'experiència. Entre les activitats destacades hi haurà partides avançades, sessions de rol, jocs de rols ocults i altres propostes dirigides que requeriran inscripció prèvia.
Aquestes activitats programades conviuran amb espais de joc lliure, que permetran als participants descobrir jocs al seu ritme i amb l'acompanyament de persones voluntàries que orientaran i dinamitzaran les sessions.
Un dels punts forts del festival serà, un any més, la macroludoteca, que posarà a disposició del públic més de 700 jocs de taula. Aquest espai esdevé una porta d'entrada al món del joc per a molts assistents, que poden experimentar amb propostes molt diverses, des de jocs familiars fins a títols més complexos.
A més, hi haurà zones específiques per a jocs infantils, jocs de construcció i jocs sobredimensionats, pensats especialment per als més petits i per fomentar el joc compartit.
Nous espais temàtics i experiències ampliades
Una de les apostes d'aquesta edició és la incorporació de nous espais temàtics que aportin varietat i singularitat al festival. Entre aquests, destaca una zona dedicada a jocs ambientats al Japó, que permetrà explorar propostes amb una estètica i unes mecàniques inspirades en aquesta cultura.
També s'habilitarà una terrassa exterior per jugar a les tardes, amb jocs d'habilitat i activitats més informals. Aquest nou espai vol ampliar l'experiència del festival més enllà de l'interior de l'equipament i oferir alternatives en un ambient més distès.
El programa es completarà amb la gimcana lúdica, una activitat participativa que convidarà els assistents a provar diferents jocs i que els permetrà participar en el sorteig de diversos jocs de taula.
Autors locals i tornejos especialitzats
El Tast de Jocs també vol posar en valor la creació de jocs de taula al territori. En aquest sentit, es programaran activitats per conèixer el procés de disseny i desenvolupament de jocs, amb la participació d'autors com Ferran Renalias, Eloi Pujadas i Eugeni Castaño.
Aquestes sessions permetran als assistents descobrir com es crea un joc, des de la idea inicial fins a la seva materialització, i dialogar amb els creadors sobre els reptes del sector.
A més, el festival inclourà tornejos de jocs que aportaran un component competitiu a la programació. Entre els títols destacats hi ha Strategeti, d'Ignasi Ferré, i A Risk Cat, de Luci Morera i Joan Rosset.
Formació i implicació del voluntariat
El vessant educatiu també tindrà un paper destacat en aquesta edició. Durant els matins i a primera hora de la tarda, s'organitzaran sessions formatives adreçades a alumnat de cicles formatius de l'àmbit educatiu i a professionals del lleure. Aquestes activitats abordaran el joc com a eina pedagògica i de dinamització, reforçant el paper del festival com a espai de formació i reflexió.
El bon funcionament del Tast de Jocs serà possible, un any més, gràcies a la implicació del voluntariat. Tal com explica Eva Molina, el festival comptarà amb una quarantena de persones voluntàries que rebran formació específica per dinamitzar les activitats i acompanyar els participants.
Un esdeveniment de referència a la ciutat
Amb 16 edicions, el Tast de Jocs s'ha consolidat com un dels esdeveniments lúdics més destacats de la ciutat. La regidora d'Infància de l'Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, destaca que el festival és un exemple de la vitalitat del teixit associatiu i de la capacitat de generar propostes de qualitat obertes a tota la ciutadania.
L'esdeveniment compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, així com amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.