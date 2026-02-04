Els Tirallongues de Manresa avancen el calendari d'actuacions previstes per al 2026

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ja té definida una bona part del seu calendari d'actuacions per a l'any 2026, amb presència en les principals cites festives de la ciutat i diverses diades compartides amb colles d'arreu de Catalunya.
Un any ple de cites castelleres
Els Tirallongues han informat que el calendari s'iniciarà el 20 de febrer a la plaça Europa de Manresa amb un pilar en el marc de l'espectacle del Pacte de la Concòrdia. L'endemà, 21 de febrer, la colla tornarà a ser present a la Festa de la Llum amb el tradicional pilar de les Escales del Carme.
A finals de febrer i inicis de març, els dies 28 de febrer i 1 de març, els castellers manresans participaran a la Fira de l'Aixada, amb un pilar a l'acte central a la plaça Major i activitats paral·leles a la plaça Europa. El mes de març continuarà amb la Diada de Rams, el dia 29, que comptarà amb la participació dels Minyons de Terrassa, els Xics de Granollers i els Castellers de Caldes de Montbui.
El calendari seguirà el 23 de maig amb una actuació a Expobages, en aquesta ocasió acompanyats pels Xiquets del Serrallo. Ja a l'estiu, el 20 de juny, la plaça Major acollirà la diada de les Colles de l'Eix, amb la presència dels Castellers de Lleida, els Sagals d'Osona i els Marrecs de Salt.
La Diada del Local tindrà lloc el 18 de juliol al pati de Casa Caritat, amb els Castellers de Riberal i els Castellers del Lluçanès com a colles convidades. Un dels punts àlgids de l'any arribarà el 30 d'agost, a la Plana de l'Om, amb la diada de Festa Major de Manresa, compartida amb els Castellers de Terrassa i els Castellers de Guissona.
A la tardor, els Tirallongues actuaran el 17 d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània, amb els Castellers de Cornellà i els Castellers de Santpedor. El calendari es tancarà al novembre amb les Vigílies de Diada, el dia 7, amb els Encantats de Begues, i la Diada de Sant Martí, el dia 8, a la plaça Neus Català, amb els Castellers de Berga i els Castellers de Santpedor.