Els Tirallongues fan una crida als membres antics per estrenar castells de 8 aquest cap de setmana

La colla castellera Tirallongues de Manresa s'han marcat la diada de Fira de Maig, que enguany se celebra a Calaf el diumenge 1 de juny a les 12 del migdia a la plaça Barcelona, com un punt d'inflexió per recuperar els castells de 8 aquesta temporada.

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha preparat un assaig especial per aquest divendres 30 de maig a les 8 del vespre, on animen a totes les persones que han passat per la colla a tornar a vestir-se amb la camisa ratllada, retrobar antics companys i compartir anècdotes. L'assaig està enfocat a que la colla pugui exhibir múscul durant la diada de Fira de Maig, que se celebra el diumenge 1 de juny

L'objectiu dels de Manresa és poder recuperar les estructures de 8 i consolidar les de 7 i mig amb l'ajuda de membres veterans, que en algun moment durant els més de 30 anys d'història de la colla han lluït la camisa blanc-i-blava amb orgull. Per incentivar la participació, la colla posa a disposició de tothom qui vulgui participar autobusos gratuïts i l'opció de gaudir de dinar gratuït després de l'actuació, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calaf. La voluntat dels Tirallongues és poder seguir comptant amb l'ajuda d'antics membres puntualment per a les diades i actes més importants de la temporada castellera.